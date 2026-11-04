“Néca mè!”, al Museo del Sale di Cervia quattro visite guidate in dialetto romagnolo con i salinari

Il MUSA – Museo del Sale di Cervia propone quattro visite guidate in dialetto romagnolo per raccontare la storia della città, delle saline e delle tradizioni locali attraverso la lingua parlata per generazioni dalla comunità cervese. Il primo appuntamento è in programma sabato 7 novembre alle 16, quando gli esperti salinari del Gruppo Culturale Civiltà Salinara accompagneranno i visitatori alla scoperta del museo, utilizzando il dialetto come strumento di narrazione e trasmissione della memoria.

L’iniziativa fa parte del progetto “Néca mè! Il dialetto non passa mai di moda”, promosso dalla Biblioteca comunale Maria Goia e dal MUSA in collaborazione con il Gruppo Culturale Civiltà Salinara e l’Associazione Tolmino Baldassari. Il programma, che proseguirà fino alla fine dell’anno, comprende spettacoli, incontri, attività didattiche, visite guidate e un corso dedicato alla lingua e alla cultura romagnola.

L’obiettivo è valorizzare il dialetto come parte del patrimonio culturale del territorio, favorendone la conoscenza e la trasmissione tra generazioni. Attraverso la poesia, il teatro e le testimonianze legate alla vita delle saline, il progetto intende recuperare parole, racconti e tradizioni che hanno accompagnato la storia di Cervia.

Le visite guidate al Museo del Sale saranno condotte dai volontari del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, che illustreranno gli spazi espositivi e le testimonianze della cultura salinara utilizzando il dialetto romagnolo. Un percorso che permetterà ai partecipanti di conoscere non soltanto le attività legate alla produzione del sale, ma anche il linguaggio e le espressioni che caratterizzavano la vita quotidiana dei salinari.

Gli appuntamenti sono quattro, tutti in programma il sabato alle 16: il 7 e 21 novembre e il 5 e 19 dicembre 2026.

Le visite guidate sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo, del costo di 2 euro, senza ulteriori spese per la partecipazione. È consigliata la prenotazione, scrivendo all’indirizzo musa@comunecervia.it.