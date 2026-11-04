Polo Romagna, un mese di allenamenti per i giovani rugbisti: ora i primi test match

Il Polo Romagna ha ripreso le attività nel mese di ottobre con i primi allenamenti collegiali dedicati alle categorie giovanili, dall’Under 14 all’Under 23, registrando una partecipazione significativa da parte dei club del territorio. Un avvio di stagione positivo per il progetto del Romagna RFC, che punta a valorizzare i giovani talenti e a favorire la crescita del rugby romagnolo attraverso un percorso condiviso di formazione e collaborazione tra le società.

Dopo una prima fase di monitoraggio e di interventi nei singoli club, sono stati organizzati i primi allenamenti congiunti, che hanno coinvolto atleti e tecnici delle diverse realtà della Franchigia. Le attività del Polo sono sostenute anche da Lectron Impianti Elettrici, partner del Romagna RFC per i progetti dedicati al settore giovanile.

Particolarmente significativa la partecipazione al primo appuntamento dell’Under 14, che ha fatto registrare 70 ragazzi provenienti da tutti i club della Franchigia. Gli atleti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro seguiti da sette tecnici, con attività pensate per rispondere ai differenti livelli di preparazione e competenza che caratterizzano questa fascia d’età. Il programma proseguirà con nuovi interventi dello staff del Romagna RFC presso le singole società e con un ulteriore allenamento aperto, fissato per il 7 dicembre.

È entrata nel vivo anche la preparazione dell’Under 16, che ha già svolto tre allenamenti di selezione e ne ha in programma altri due in vista del primo confronto con una formazione esterna. Venerdì 13 novembre i giovani romagnoli saranno impegnati a Jesi in un test match contro i pari età del club marchigiano, un’occasione per verificare sul campo il lavoro svolto durante le prime settimane di attività.

Per quanto riguarda l’Under 18, il percorso è iniziato con un allenamento di selezione che ha registrato una buona partecipazione. La programmazione terrà conto degli impegni agonistici delle singole società, sfruttando le pause del campionato per evitare sovrapposizioni. Il prossimo allenamento congiunto è previsto per il 19 novembre, mentre a dicembre dovrebbe svolgersi un test match, ancora in fase di definizione.

Il primo mese di attività si è concluso con un allenamento dedicato all’Under 23, categoria che rappresenta il passaggio dal settore giovanile alle formazioni Seniores. Anche in questa stagione il Polo organizzerà sedute congiunte con le prime squadre della Franchigia, con l’obiettivo di accompagnare i giovani atleti nella crescita sportiva e, allo stesso tempo, sostenere il lavoro dei club. Il primo appuntamento è previsto a Imola, dove si svolgerà una sessione di allenamento condivisa.

A tracciare un bilancio delle prime settimane è Simone Luci, direttore tecnico del Romagna RFC, che sottolinea la risposta positiva delle società e dei giovani coinvolti.

«La partenza è stata positiva, con allenamenti molto partecipati da parte di tutti i club. È un ottimo segnale che fa ben sperare per il proseguimento della stagione. Al di là dei numeri sicuramente positivi, questi primi appuntamenti hanno mostrato una crescita del livello generale ed entusiasmo da parte dei ragazzi».

Luci evidenzia anche il valore formativo del progetto, che non si limita alla preparazione degli atleti ma coinvolge direttamente gli allenatori delle diverse società: «Il nostro obiettivo va proprio in questa direzione, cioè proporre dei momenti formativi, per i giocatori e per i tecnici, che siano da stimolo per il lavoro che viene svolto nella quotidianità nei rispettivi club. Grazie alle società, alle famiglie e ai ragazzi per l’impegno che hanno mostrato finora nel partecipare alle varie attività».