Quanto costa la salute? A Ravenna un incontro con il dottor Mauro Marabini

Prosegue giovedì 5 novembre il ciclo di incontri “I giovedì della salute – Quattro chiacchiere col Medico”, promosso dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) della provincia di Ravenna insieme ad Ancos. Il secondo appuntamento della rassegna, in programma dalle 16.30 alle 18.30 nella sede provinciale di Confartigianato Imprese Ravenna, in viale Berlinguer 8, sarà dedicato al tema “La spesa sanitaria e il costo della salute”, con l’intervento del dottor Mauro Marabini.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, propone cinque incontri tra ottobre e dicembre 2026 per affrontare alcuni temi legati alla salute, alla medicina e ai servizi sanitari. Il ciclo si svolge all’insegna dello slogan “Invecchiare è la cosa migliore che ci possa succedere” ed è rivolto non soltanto agli anziani e ai pensionati, ma a tutti i cittadini interessati ad approfondire gli argomenti proposti.

Dopo l’appuntamento del 5 novembre, il calendario proseguirà con altri tre incontri dedicati alla medicina delle migrazioni, all’impiego del laser e della chirurgia robotica nel trattamento dei tumori e delle patologie benigne delle vie urinarie e alla farmacia dei servizi.

Tutti gli appuntamenti si svolgono nella sede di Confartigianato, dalle 16.30 alle 18.30, e prevedono la partecipazione di medici e professionisti chiamati ad approfondire le diverse tematiche.