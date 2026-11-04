Ravenna, controlli all’Isola di San Giovanni: 54 pattuglie in un mese, 94 persone identificate e 85 sanzioni

Cinquantaquattro pattuglie in un mese, 94 persone identificate, 12 episodi di rilevanza penale portati all’attenzione dell’Autorità giudiziaria, 85 sanzioni amministrative e nove ordini di allontanamento. Sono i numeri dei controlli effettuati nel mese di ottobre dalla Polizia Locale di Ravenna nel quartiere Isola di San Giovanni, in zona stazione.

L’attività, condotta dagli operatori dell’Unità organizzativa Sicurezza urbana – Ufficio Vigilanza Centro Storico, guidati dal Comandante Andrea Giacomini, si è svolta dal 1° al 31 ottobre, con servizi programmati anche in risposta alle segnalazioni dei residenti.

L’obiettivo era contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e prevenire comportamenti illeciti, con particolare attenzione al consumo eccessivo di bevande alcoliche, allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e alle condotte contrarie alle regole di convivenza civile.

Le 54 pattuglie sono state distribuite in diverse fasce orarie, dalla mattina alla sera. Sono stati organizzati anche presidi fissi fino alle 22 e servizi coordinati, con personale in divisa affiancato da operatori in abiti civili.

Dodici episodi segnalati all’Autorità giudiziaria

Nel corso dei controlli sono state identificate 94 persone, in larga maggioranza di origine straniera. Gli interventi hanno consentito di portare all’attenzione dell’Autorità giudiziaria 12 episodi di rilevanza penale. Tra questi figurano casi di porto ingiustificato di armi da taglio, un furto, violazioni di misure di prevenzione personale e violazioni della normativa in materia di immigrazione.

Per quanto riguarda il contrasto alle sostanze stupefacenti, due persone sono state individuate come assuntori e segnalate alla Prefettura di Ravenna per i provvedimenti di competenza.

Ottantacinque sanzioni e nove ordini di allontanamento

Una parte consistente dell’attività ha riguardato le violazioni amministrative, con 85 sanzioni contestate. Le irregolarità più frequenti hanno interessato episodi di ubriachezza manifesta, comportamenti contrari alla pubblica decenza, bivacchi, stazionamento non consentito in aree soggette a particolare tutela e consumo di bevande alcoliche in luoghi non autorizzati.

Sono state inoltre rilevate violazioni relative al consumo di cibi e bevande in aree pubbliche in contrasto con le disposizioni vigenti, all’uso di sostanze stupefacenti e alla circolazione dei monopattini elettrici.

A completamento degli interventi sono stati emessi nove ordini di allontanamento nei confronti di persone responsabili di comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di sicurezza urbana e convivenza civile.