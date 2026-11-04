Ravenna, dal Consiglio comunale via libera alla ciclabile Carraie-Santo Stefano e alle aree pubbliche smoke-free

Due provvedimenti approvati all’unanimità nella seduta di ieri del Consiglio comunale di Ravenna: l’acquisizione delle aree private necessarie a completare la pista ciclo-pedonale tra Carraie e Santo Stefano e la promozione di spazi pubblici liberi dal fumo, a tutela della salute, dell’ambiente e della qualità urbana.

La prima delibera riguarda un passaggio necessario per portare a termine il collegamento ciclabile tra i due centri abitati. Presentata dall’assessore Cameliani, prevede l’acquisizione di alcune porzioni di terreno di proprietà privata, indispensabili per completare il percorso. Il costo stimato per l’operazione è di circa 15mila euro.

Come spiegato dall’assessore, l’intervento punta a migliorare i collegamenti tra le frazioni e a facilitare l’accesso ai servizi pubblici della città di Ravenna, con particolare attenzione alle persone più fragili e svantaggiate. La realizzazione della pista intende inoltre incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta, favorendo una mobilità più sostenibile e sicura.

Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Fabio Bazzocchi (Pd), Alberto Ancarani (Forza Italia), Igor Bombardi (Pd), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna – Città, forese, lidi) e Nicola Staloni (Alleanza verdi sinistra).

Il gruppo del Partito democratico ha definito l’acquisizione un passo concreto verso la realizzazione di un collegamento importante e necessario per le due frazioni, esprimendo voto favorevole. Anche Forza Italia si è detta favorevole, pur richiamando la necessità di una programmazione più accurata dei lavori pubblici, in modo da individuare eventuali criticità già nelle fasi preliminari.

Lista per Ravenna ha votato a favore, auspicando che si possa procedere speditamente con la realizzazione della pista. Voto favorevole anche da La Pigna, che ha sottolineato l’importanza di portare a termine l’intervento al più presto per garantire una mobilità più sostenibile e spostamenti sicuri. Alleanza verdi sinistra ha ricordato il percorso travagliato del progetto, augurandosi che questo sia l’ultimo passaggio necessario prima della sua realizzazione.

Sempre nella seduta di ieri è stato approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno “Promozione di aree pubbliche smoke-free a tutela della salute, dell’ambiente e della qualità degli spazi urbani”, presentato dai consiglieri Federica Savini, Petia Di Lorenzo, Nicolò Pranzini, Domenico Esposito e Greta Cavallaro del Pd e da Igor Gallonetto del Movimento 5 Stelle.

Il documento punta a promuovere aree pubbliche libere dal fumo, con l’obiettivo di tutelare la salute delle persone, ridurre l’impatto ambientale legato al fumo e migliorare la vivibilità degli spazi condivisi.

La discussione ha coinvolto i consiglieri Federica Savini (Pd), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Falco Caponegro (Fratelli d’Italia), Claudio Fiocco (Viva Ravenna), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Igor Gallonetto (M5s), Petia Di Lorenzo (Pd) e l’assessora Mazzoni.