Rifondazione Comunista Villa San Martino: Auditorium, a che punto siamo?

Come circolo di Rifondazione Comunista di Villa San Martino chiediamo all’amministrazione di Lugo di fare chiarezza sulla situazione dell’Auditorium che dovrebbe nascere in via Emaldi 20 al posto della palestra di Judo.

Siamo molto preoccupati perchè per mesi non ci sono stati aggiornamenti sui progressi di questa struttura, che fino ad ora è costata più di due milioni di euro e sono circolate molte notizie solo a livello stampa.

Vogliamo quindi capire cosa ne è stato di un Auditorium, il quale all’improvviso è chiamato Emaldi20, e che doveva avere circa 274 posti a sedere (secondo le dichiarazioni alla stampa del 2023).

Come è possibile presentare progetti per una struttura che: non si sa se è finita e quando finirà, non si sa cosa è diventata, non si conosce quindi l’assetto della struttura, ma si pretende che in 11 giorni un’associazione o una azienda privata presenti un progetto per cogestire la stessa e partecipare ad un bando.

Inoltre la modalità dell’avviso ci preoccupa un poco, il 30 novembre si è messo un post sul sito dell’Unione, nessun comunicato mandato alla stampa, data la breve scadenza è un pò sospetto, poi il 2 novembre un post sulla pagina facebook dell’Unione. Il comune di Lugo, sindaca e assessori, invece niente silenzio totale, una giunta che di solito ci aggiorna quotidianamente con tanto di video anche delle loro riflessioni più intime su un progetto da più di 2 milioni di euro non comunica nulla, sembra quasi che questo avviso non lo si voglia rendere noto.

Chiediamo quindi:

Che l’attuale avviso pubblico venga sospeso;

Che la giunta comunichi una data di fine lavori e una definizione finale della struttura: cos’è?;

Che alla fine dei lavori si mettano a disposizione foto e planimetrie e dopo si faccia un avviso o un bando dove si cercano le collaborazioni delle associazioni del territorio, che si dia almeno un mese alle associazioni per dare il tempo di definire quindi dei progetti seri;

Che si definisca chiaramente se e come le “aziende private” collaborino.

La nostra è una richiesta di trasparenza da parte dell’Amministrazione, la quale forse involontariamente sembra invece che voglia far passare in sordina il destino di questa opera pubblica, la quale noi ci auguriamo che resti tale visto il costo e le scelte discutibili fatte in passato.