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Una mostra in piazza del Popolo a per ricordare Benigno Zaccagnini nell’anniversario della scomparsa
Sarà inaugurata giovedì 5 novembre alle 17 una mostra dedicata a Benigno Zaccagnini, nell’anniversario della sua scomparsa. L’esposizione sarà allestita nelle antiche vetrine del negozio Bubani, in piazza del Popolo 30 a Ravenna, messe a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Ravenna.
L’iniziativa, promossa dal Centro Studi Donati, è dedicata alla memoria dell’esponente politico ravennate, figura di primo piano della Democrazia Cristiana e della storia politica italiana del secondo dopoguerra.
All’inaugurazione interverranno il sindaco Alessandro Barattoni e l’ex parlamentare Pierluigi Castagnetti.
Il programma delle commemorazioni prevede anche altri due momenti: alle 16 una visita al Cimitero di Ravenna e, alle 18, la celebrazione di una messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza del Popolo.