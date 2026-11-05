Archivi aperti in Bassa Romagna, un mese di iniziative per ricordare le prime elezioni a suffragio universale

Foto d'archivio

Torna dal 7 al 28 novembre l’open day degli archivi storici della Bassa Romagna, con un calendario di mostre, conferenze e visite guidate distribuite nei nove Comuni dell’Unione. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa avrà come filo conduttore le elezioni del 1946, le prime a suffragio universale con la partecipazione delle donne, e il passaggio dell’Italia dalla monarchia alla Repubblica. Gli appuntamenti si svolgeranno tutti i sabati del mese, con un ulteriore incontro venerdì 13 novembre, e saranno tutti a ingresso libero e gratuito.

Il programma nasce dal lavoro di coordinamento degli archivi storici comunali, con l’obiettivo di valorizzare documenti e testimonianze che permettono di ricostruire la storia del territorio attraverso le vicende politiche, amministrative e sociali del Paese. In occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, le iniziative offriranno l’opportunità di conoscere da vicino manifesti elettorali, carteggi, disposizioni amministrative e altri materiali conservati negli archivi pubblici.

«Questa iniziativa consolida il progetto di coordinamento degli archivi storici dei nove Comuni della Bassa Romagna – sottolinea Federico Settembrini, sindaco e delegato alla Cultura per l’Unione –. All’interno del Coordinamento Cultura dell’Unione è attivo un tavolo di lavoro che ha l’obiettivo di valorizzare l’enorme patrimonio storico e culturale custodito nei nostri archivi pubblici e promuoverne la conoscenza e la fruizione, anche attraverso iniziative come questo open day diffuso».

I primi appuntamenti sono in programma sabato 7 novembre a Bagnara di Romagna e Cotignola. A Bagnara, dalle 10 alle 13, sarà possibile accedere straordinariamente alla Porta civica, in piazza Marconi 1, per visitare la mostra “1946: dalla Repubblica alla ricostruzione”. A Cotignola, invece, alle 10.30 la biblioteca Varoli, sede anche dell’archivio storico comunale, ospiterà una visita guidata all’esposizione “1946: tra manifesti e carteggi elettorali. Il referendum del 2 giugno nelle carte d’archivio”.

Il calendario proseguirà venerdì 13 novembre alle 20.30 a Sant’Agata sul Santerno, nella sala consiliare del municipio, in piazza Garibaldi 5, con l’incontro “La tela dei diritti 2.0: le candidate”, dedicato al tema della partecipazione femminile alla vita politica.

Sabato 14 novembre saranno coinvolti Conselice e Lugo. Alla biblioteca Righini Ricci di Conselice sarà visitabile la mostra “80° anniversario del suffragio universale in Italia”, con apertura dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Nella stessa mattinata, alle 10.30, l’archivio storico comunale di Lugo, in via Enrico Fermi 16, proporrà una visita guidata alla mostra “Una Repubblica di carte: il 2 giugno 1946”, dedicata alla documentazione relativa al referendum e alla nascita della Repubblica.

Il fine settimana successivo, sabato 21 novembre, gli appuntamenti si sposteranno a Fusignano e Massa Lombarda. Alle 10.30 la biblioteca Piancastelli di Fusignano ospiterà la conferenza “Dal fronte alle urbe: Fusignano verso il 2 giugno 1946”, mentre a Massa Lombarda, dalle 10 alle 12, sarà aperta al pubblico l’esposizione “1946 la scelta. La vigilia del referendum tra ordini prefettizi e avvisi sindacali”, allestita nell’archivio storico comunale di via Bagnarolo 12/b.

La giornata conclusiva di sabato 28 novembre interesserà Alfonsine e Bagnacavallo. Ad Alfonsine, dalle 10 alle 12, la biblioteca Orioli ospiterà la mostra “1946: il Comune si prepara al voto”, che ripercorrerà la fase organizzativa delle consultazioni attraverso la documentazione d’archivio. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, al centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo, in via Vittorio Veneto 1/a, sarà possibile visitare l’esposizione “1946-2026. 80 anni di Repubblica”.

Attraverso i nove appuntamenti distribuiti sul territorio, l’iniziativa intende rendere accessibile al pubblico il patrimonio documentale conservato dagli archivi comunali, mostrando come anche le fonti locali possano contribuire alla conoscenza di passaggi fondamentali della storia italiana, dalla conquista del diritto di voto da parte delle donne alla scelta repubblicana.