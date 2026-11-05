Bambini, adolescenti e digitale: a Ravenna un percorso per aiutare le famiglie nelle nuove sfide educative

Crescere oggi significa anche imparare a trovare un equilibrio con smartphone, social network e schermi che accompagnano ormai gran parte della quotidianità di bambini e adolescenti. Ma educare non significa soltanto stabilire regole sull’uso della tecnologia: vuol dire aiutare i più giovani a costruire relazioni, conquistare autonomia, imparare a gestire le frustrazioni e confrontarsi con le difficoltà, in una società che offre sempre più spesso risposte immediate e gratificazioni a portata di clic.

Da queste considerazioni prende le mosse il percorso di iniziative promosso dal Comune di Ravenna, attraverso gli assessorati Scuole e Infanzia, Politiche giovanili e Sociali, per coinvolgere bambini, adolescenti, genitori e famiglie in occasioni di incontro, confronto e partecipazione. Un programma che affronta il rapporto con il digitale e le sfide della genitorialità, proponendo anche esperienze di socialità lontane dagli schermi.

Il calendario, che proseguirà fino a maggio 2027, si apre a novembre con due appuntamenti: domenica 8 novembre una giornata dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 21 anni, nell’ambito del progetto regionale delle Domeniche Detox, e sabato 14 novembre un incontro pubblico con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, rivolto in particolare ai genitori.

“Accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita – dichiara l’assessora alla Scuola e all’Infanzia Francesca Impellizzeri – significa oggi anche aiutarli a sviluppare un rapporto consapevole ed equilibrato con il mondo digitale e sostenere gli adulti nel loro ruolo educativo. Con questo percorso vogliamo offrire a genitori, ragazze e ragazzi occasioni di incontro, confronto e partecipazione. In questa direzione si inseriscono le Domeniche Detox, che invitano i più giovani a sperimentare modi diversi di stare insieme e vivere il tempo libero al di fuori degli schermi, e l’incontro con Alberto Pellai, che sarà un’importante occasione per riflettere sulle sfide educative di oggi e sul ruolo degli adulti nell’accompagnare i figli verso l’autonomia e la capacità di affrontare le difficoltà”.

Domenica Detox: un pomeriggio per i ragazzi, senza schermi

Il primo appuntamento è in programma domenica 8 novembre, dalle 16 alle 21, allo spazio DesTEENazione di via Faentina 216. La giornata è rivolta ad adolescenti e preadolescenti dagli 11 ai 21 anni e rientra nel progetto DesTEENazione – Desideri in azione, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Spotted, che nei mesi scorsi ha curato il Waste Festival e il Ravenna Horror Festival, ospitato ai Giardini pubblici nel periodo di Halloween.

Nel corso del pomeriggio sono previsti momenti di incontro e confronto tra numerosi rappresentanti di istituto delle scuole secondarie di secondo grado della città, che avranno l’occasione di discutere e condividere temi di loro interesse. La giornata si concluderà con un’apericena e musica dal vivo.

Le Domeniche Detox fanno parte di un progetto regionale che invita i più giovani e le famiglie a riscoprire occasioni di socialità e benessere al di fuori degli schermi. Nella prima annualità, l’iniziativa ha coinvolto l’intero territorio dell’Emilia-Romagna con 269 appuntamenti e oltre 16mila partecipanti.

Alberto Pellai a Ravenna: educare alla fatica nell’epoca della gratificazione immediata

Il secondo appuntamento sarà sabato 14 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, al Cinema City di via Secondo Bini 7. Protagonista dell’incontro, gratuito e rivolto in particolare ai genitori, sarà Alberto Pellai con l’intervento dal titolo “Ti farò correre in salita. Educare alla fatica nel tempo della gratificazione istantanea”.

Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore al Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano.

Al centro dell’incontro ci sarà il valore della fatica nel percorso di crescita di bambini e ragazzi, in una società sempre più abituata alla gratificazione immediata, anche attraverso gli schermi e i consumi. Una riflessione sul ruolo degli adulti nell’accompagnare i figli verso l’autonomia, la motivazione e la capacità di affrontare gli ostacoli e tollerare le frustrazioni, senza sostituirsi a loro o privarli delle esperienze necessarie per diventare grandi.

L’obiettivo è offrire alle famiglie spunti e strumenti concreti per affrontare le sfide educative del presente. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione, poiché i posti sono limitati. Per registrarsi: modulo di iscrizione.

Il programma prosegue fino a maggio 2027

Le iniziative di novembre sono soltanto le prime tappe di un calendario che proseguirà nei prossimi mesi con appuntamenti rivolti a diverse fasce d’età e occasioni di incontro tra realtà del territorio.

A gennaio è prevista una domenica al museo in collaborazione con il MAR; a febbraio un appuntamento dedicato all’incontro tra culture, con il coinvolgimento della Casa delle Culture, degli scout e di Camst.

Ad aprile sarà la volta di una giornata di musica in cortile al polo nido e scuola dell’infanzia di via Vitruvio, realizzata insieme al Conservatorio statale Giuseppe Verdi. In primavera, al Parco delle Mani Fiorite, è inoltre in programma la Festa del diritto al gioco, in collegamento con il Waste Festival.