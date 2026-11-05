Benigno Zaccagnini, una mostra a Ravenna ripercorre la vita e l’impegno politico del “Zac”

Una raccolta di fotografie, poster, libri e documenti per ripercorrere la vita e l’impegno di Benigno Zaccagnini, figura centrale della storia politica italiana del Novecento e profondamente legata a Ravenna. È dedicata a lui la mostra inaugurata giovedì 5 novembre negli spazi del Private Banking della Cassa di Ravenna , nell’ex Bubani di piazza del Popolo 30, dove resterà aperta al pubblico fino al 17 novembre 2026.

All’inaugurazione erano presenti il direttore generale della Cassa di Ravenna, Nicola Sbrizzi, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, l’onorevole Pierluigi Castagnetti e i rappresentanti delle associazioni promotrici.

La mostra nasce dalla collaborazione tra il Centro Studi Donati, Acli, Agesci, Associazione Zaccagnini Cesena, Azione Cattolica, C.i.f., Associazione Zaccagnini Ravenna e Masci, con il sostegno della Cassa di Ravenna nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione del collezionismo privato e della cultura.

Visitare l’esposizione significa attraversare, attraverso immagini e documenti, una stagione importante della storia italiana, con uno sguardo particolare sulla vicenda politica e civile di Ravenna – sottolineano da La Cassa -. Un percorso che restituisce anche il ricordo di una personalità rimasta nel cuore di molti, come testimoniano le parole del cardinale Ersilio Tonini: «Zaccagnini ha insegnato a guardare avanti oltre il presente, a prospettare il nostro futuro. Lasciatemi dire che ringrazio il Signore di avermelo fatto conoscere e, come Vescovo, che la Chiesa ha bisogno di questi santi, di queste persone che appaiono normali ma nelle quali lo Spirito Santo fa miracoli».