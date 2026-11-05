Brisighella e Faenza, lavori alla rete idrica: acqua sospesa in sette zone tra il 6 e il 7 novembre
Un intervento notturno sulla rete idrica comporterà la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua in alcune località tra Brisighella e Faenza. Hera ha programmato i lavori di riparazione in via Firenze dalle 21 di venerdì 6 novembre alle 6 di sabato 7 novembre.
L’intervento di ripristino della rete idrica interesserà diverse utenze nei due Comuni. A Brisighella l’interruzione della fornitura riguarderà le località di Pontelungo, via Fornace, San Ruffillo, via Montecchio e via Pideura. Nel territorio di Faenza saranno invece coinvolte le località di San Cristoforo ed Errano.
Le utenze interessate saranno avvisate attraverso il servizio gratuito di preavviso tramite sms, messo a disposizione da Hera in caso di interruzioni programmate. Il servizio è riservato ai clienti che ne fanno richiesta. Per attivarlo o modificare il numero di cellulare associato è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Gruppo Hera.
Al termine dei lavori, con il ripristino dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei abbassamenti della pressione o alterazioni del colore dell’acqua. Hera precisa che queste variazioni non ne compromettono la potabilità. In caso di acqua con colorazione alterata, è consigliato lasciarla scorrere per qualche minuto, fino al ritorno alla normalità.
In caso di imprevisti, l’intervento sarà rinviato a una data da destinarsi.
Per segnalare guasti, rotture o altre emergenze relative ai servizi di acqua, fognature e depurazione, Hera ricorda che è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero gratuito di pronto intervento 800.713.900.