Brisighella e Faenza, lavori alla rete idrica: acqua sospesa in sette zone tra il 6 e il 7 novembre

Un intervento notturno sulla rete idrica comporterà la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua in alcune località tra Brisighella e Faenza. Hera ha programmato i lavori di riparazione in via Firenze dalle 21 di venerdì 6 novembre alle 6 di sabato 7 novembre.

L’intervento di ripristino della rete idrica interesserà diverse utenze nei due Comuni. A Brisighella l’interruzione della fornitura riguarderà le località di Pontelungo, via Fornace, San Ruffillo, via Montecchio e via Pideura. Nel territorio di Faenza saranno invece coinvolte le località di San Cristoforo ed Errano.

Le utenze interessate saranno avvisate attraverso il servizio gratuito di preavviso tramite sms, messo a disposizione da Hera in caso di interruzioni programmate. Il servizio è riservato ai clienti che ne fanno richiesta. Per attivarlo o modificare il numero di cellulare associato è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Gruppo Hera.