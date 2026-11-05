Cassa di Espansione di San Prospero, La Torre Civica di Sant’Agata sul Santerno chiede chiarezza sul progetto

Dopo vent’anni diattesa, la Cassa di Espansione di San Prospero resta ancora un’opera su cui il territorio di Sant’Agata sul Santerno chiede certezze. Sullo stato del progetto, sui tempi di realizzazione e sulle risorse economiche disponibili interviene ora il gruppo consiliare La Torre Civica, con un’interrogazione depositata dal capogruppo Riccardo Vicari e indirizzata al Sindaco e alla Giunta.

Al centro dell’iniziativa c’è un’infrastruttura considerata strategica per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza non soltanto dell’abitato di Sant’Agata sul Santerno, ma dell’intera asta fluviale del Santerno, duramente provata negli anni e bisognosa di interventi strutturali definitivi.

Con l’interrogazione, l’opposizione chiede di fare chiarezza sull’iter realizzativo dell’opera e di ottenere risposte dettagliate per iscritto. Vicari sollecita inoltre la trasmissione del documento agli enti competenti, a partire dalla Regione Emilia-Romagna, indicata come responsabile dell’iter di realizzazione.

In particolare, il gruppo consiliare vuole conoscere lo stato di avanzamento della progettazione e capire a quale livello di definizione si trovi attualmente l’intervento: fattibilità, progetto definitivo o esecutivo. Tra i quesiti anche quello relativo al cronoprogramma aggiornato dei cantieri, con la richiesta di indicare le date previste per l’avvio dei lavori e per l’entrata in funzione della cassa di espansione.

Un altro punto riguarda la copertura finanziaria: l’interrogazione chiede di verificare se le risorse necessarie per completare l’opera siano state effettivamente stanziate ed erogate e quale sia la loro provenienza.