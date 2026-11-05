Cervia. Il Sindaco e il Vicesindaco hanno celebrato i vent’anni di attività della Pubblica Assistenza

Il Sindaco Mirko Boschetti e il Vicesindaco con delega al Volontariato Gianni Grandu hanno incontrato la presidente Rosita Bonaldo e i volontari della Pubblica Assistenza Città di Cervia ONLUS, in occasione del ventesimo anniversario della fondazione dell’associazione.

“La Pubblica Assistenza Città di Cervia – hanno dichiarato il sindaco Mirko Boschetti e il vicesindaco e assessore al Volontariato Giovanni Grandu – è un’associazione che si prodiga per la città e per i cervesi, e rappresenta una garanzia e una certezza nell’ambito del soccorso e dell’assistenza sanitaria. Venti anni di attività continuativa rivolta ai bisogni dei cittadini cervesi sono un traguardo importante e siamo onorati di potere celebrare questo risultato. Ringraziamo la Pubblica Assistenza Città di Cervia e tutti i volontari e gli operatori che si impegnano con professionalità e umanità per soccorrere chi ha necessità. A tutti loro va il nostro grazie più sincero, con l’augurio di proseguire ancora a lungo questo importante percorso al servizio dei cittadini”.

Nata nel 2006, la Pubblica Assistenza Città di Cervia rappresenta da vent’anni un importante punto di riferimento per la comunità locale, grazie all’impegno quotidiano dei suoi volontari a sostegno delle persone più fragili e di chi necessita di assistenza.

L’associazione svolge servizi di trasporto socio-sanitario con auto e ambulanze, rivolti in particolare ad anziani, persone con disabilità e persone non autosufficienti, contribuendo concretamente a rispondere ai bisogni di assistenza e mobilità del territorio.

Nel corso di questi vent’anni sono stati raggiunti importanti traguardi, a partire dall’inserimento nella convenzione con l’AUSL della Romagna – 118 per il trasporto sanitario.

Significativa anche la collaborazione con la Casa di Riposo Busignani, che può contare sulla presenza di un volontario e sulla disponibilità gratuita di un’ambulanza per accompagnare gli ospiti nelle diverse necessità di trasporto.

L’appartenenza all’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) ha inoltre permesso all’associazione di investire nella formazione, qualificando alcuni volontari come formatori riconosciuti a livello nazionale. Questo percorso ha reso possibile organizzare autonomamente corsi di primo soccorso aperti alla cittadinanza, percorsi formativi per nuovi volontari, corsi di guida sicura per i volontari autisti e corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), rivolti sia ai volontari sia ai cittadini.

I numeri testimoniano la continuità e la rilevanza dell’impegno svolto. Nei primi dieci mesi del 2026, l’associazione ha potuto contare su una cinquantina volontari attivi, che hanno effettuato una decina di servizi sanitari ogni giorno.