D14 Diramazione per Ravenna, chiuso per una notte il tratto tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo verso la A14

Nuova chiusura notturna sulla D14 Diramazione per Ravenna, dove dalle 22 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 novembre sarà interdetto al traffico il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, in direzione dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Il provvedimento, comunicato da Autostrade per l’Italia, si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione.

Per gli automobilisti diretti verso la A14 sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo di Fornace Zarattini, da dove sarà possibile proseguire lungo la viabilità ordinaria seguendo il percorso alternativo indicato da Autostrade per l’Italia. L’itinerario prevede di percorrere la SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, nuovamente la SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore e la SP8, fino a raggiungere lo svincolo di Bagnacavallo, dove sarà possibile rientrare sulla D14 in direzione della A14.