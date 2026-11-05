Dall’orto al piatto, all’Oranjeri un incontro sulla cucina circolare contemporanea

Che cosa c’è davvero dietro un piatto? Non soltanto ingredienti e ricette, ma il lavoro dei produttori, la scelta delle materie prime, il rispetto delle risorse e il rapporto con il territorio. È da questa prospettiva che nasce “Dall’orto al piatto. La cucina circolare contemporanea”, l’incontro in programma oggi, giovedì 5 novembre, alle 18.30 negli spazi di ORANJERI, il Regenerative Hub della Darsena di Ravenna.

A confrontarsi sul valore del cibo e su un modo più consapevole di intendere la cucina saranno Giovanni Bezzi, titolare dell’Osteria L’Acciuga, e Oscar Manzelli, vicepresidente di Slow Food Ravenna APS.

«Con l’Osteria L’Acciuga e, in particolare, con l’Oranjeri Bistrot, cerchiamo di valorizzare le materie prime, privilegiando le produzioni del territorio e prestando attenzione alla qualità e ai metodi con cui vengono realizzati i prodotti – spiega Bezzi -. Credo che il ruolo della ristorazione non si esaurisca nel portare un piatto in tavolo, ma comprenda anche la possibilità di raccontare ciò che c’è dietro, dalle persone che producono alle scelte che accompagnano ogni ingrediente». Un approccio che punta a creare un collegamento più diretto tra produttori e consumatori, riducendo gli sprechi e restituendo valore alle risorse locali.

Il contributo di Manzelli porterà invece l’attenzione sulla cultura alimentare e sull’importanza di educare al rispetto del cibo fin dalla sua origine, anche attraverso l’esperienza degli orti scolastici promossi da Slow Food Ravenna. “Dare valore al cibo, fin dalla terra dove viene coltivato fino alle nostre tavole di casa o al ristorante, è fondamentale per la nostra salute, per l’ambiente e per continuare a godere di doni che diamo troppo per scontati”, sottolinea.

L’appuntamento rientra nel programma di incontri gratuiti organizzati ogni giovedì da ORANJERI, il progetto che mette in dialogo sostenibilità, innovazione e territorio attraverso quattro dimensioni: Moda, Arte, Cibo e Natura.