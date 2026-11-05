Derby Ravenna-Forlì con Ronaldinho, ecco quanto costano i biglietti e quando acquistarli

Scatta oggi, giovedì 5 novembre alle 15, la prevendita dei biglietti per Ravenna-Forlì, il derby di Serie C in programma domenica 15 novembre alle 17.30 allo stadio Bruno Benelli, che segnerà l’atteso ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia giallorossa. Per l’occasione il Ravenna FC ha indetto la “Giornata Giallorossa”, una scelta che comporta l’esclusione della partita dagli abbonamenti stagionali. Anche i tifosi abbonati, quindi, dovranno acquistare un biglietto, ma potranno usufruire di una fase di prelazione con prezzi agevolati e la possibilità di confermare il proprio posto.

Per consentire a un maggior numero di spettatori di assistere all’incontro, la società ha inoltre annunciato l’allestimento di una tribuna temporanea aggiuntiva nell’area Distinti, denominata Tribuna R10, che permetterà di ampliare la capienza dello stadio. I biglietti per la nuova struttura saranno messi in vendita attraverso un sistema di tre fasce di prezzo progressive, anche se al momento sono stati comunicati soltanto i dettagli della prima.

La prelazione riservata agli abbonati della stagione 2026/27 si aprirà giovedì 5 novembre alle 15 e terminerà sabato 7 novembre alle 19. Per acquistare il biglietto sarà necessario utilizzare il codice Fidelity e il PIN associato alla tessera stagionale. Chi eserciterà la prelazione potrà mantenere il proprio posto, mentre quelli non confermati entro la scadenza torneranno nella disponibilità della società e saranno inseriti nella successiva fase di vendita libera.

Per gli abbonati, il biglietto in Curva Mero costerà 15 euro, con tariffa ridotta a 10 euro per gli Under 14 e i giovani dai 15 ai 23 anni. In Tribuna Inferiore Coperta il prezzo sarà di 30 euro, ridotto a 15 euro per le stesse categorie. Il biglietto intero per la Tribuna Laterale Coperta costerà 40 euro, mentre per la Tribuna Corvetta il prezzo sarà di 50 euro. Le riduzioni riservate ai giovani saranno applicate esclusivamente nei settori Curva Mero e Tribuna Inferiore.

La vendita libera inizierà lunedì 9 novembre alle 15, quando saranno disponibili sia i posti non confermati dagli abbonati sia quelli già destinati agli altri tifosi, fino a esaurimento delle disponibilità nei singoli settori.

In questa seconda fase, il biglietto intero per la Curva Mero costerà 30 euro, con riduzioni a 25 euro per gli Under 18 e a 20 euro per gli Under 14. Le stesse tariffe saranno applicate alla Curva Sud. Per la Tribuna Inferiore Coperta il prezzo intero sarà di 60 euro, con biglietti a 40 euro per Over 65 e Under 18 e a 30 euro per gli Under 14. In Tribuna Laterale Coperta il costo salirà a 120 euro, con una tariffa ridotta di 75 euro per Over 65, Under 18 e Under 14. La Tribuna Corvetta non sarà disponibile durante la vendita libera.

Una delle principali novità riguarda la Tribuna R10, la struttura temporanea che sarà realizzata nell’area Distinti. La vendita dei biglietti seguirà tre fasce progressive: per la prima, denominata Tier 1, il prezzo intero sarà di 75 euro, mentre il biglietto comprensivo del servizio hospitality costerà 150 euro. La disponibilità iniziale prevista è di 500 posti ordinari e 40 con hospitality. Prezzi e disponibilità delle successive fasce, Tier 2 e Tier 3, non sono ancora stati comunicati, così come le modalità e le tempistiche specifiche della vendita per questa tribuna, che saranno rese note nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del club.

Restano invece in attesa di definizione le disposizioni per il settore ospiti, che saranno comunicate dopo le determinazioni del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS).

I biglietti potranno essere acquistati online sul circuito TicketOne del Ravenna FC oppure nei punti vendita fisici autorizzati. A Ravenna è disponibile il Bar Tabacchi Revenge, in via Aldo Bozzi 5, aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 19.30 e chiuso la domenica. Per informazioni è possibile contattare il numero 0544 401128 oppure scrivere a Barrevenge@gmail.com. La società invita i tifosi a presentarsi allo stadio già muniti del biglietto acquistato in prevendita, per evitare code agli ingressi.

In considerazione dell’eccezionalità dell’evento e della richiesta attesa, non saranno concessi accrediti di cortesia, compresi quelli per società sportive, procuratori e titolari di tessere AIA, CONI e FIGC. Le uniche eccezioni riguarderanno le persone con disabilità certificata al 100%, secondo le disponibilità e le modalità stabilite dal club, e gli operatori dei media, per i quali saranno previste specifiche procedure di accreditamento. Per queste categorie, il termine generale è martedì 10 novembre alle 18.