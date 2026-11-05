Faenza, nel 2026 niente “Grani e melograni”: la Torre di Oriolo si prepara ai lavori di riqualificazione

Salta per quest’anno “Grani e melograni”, la manifestazione che ogni novembre richiama alla Torre di Oriolo appassionati di prodotti della terra, grani antichi e tradizioni contadine . L’edizione 2026, tradizionalmente in programma nel secondo fine settimana di novembre, non si svolgerà per consentire la preparazione del parco in vista dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area turistica.

La decisione – spiegano – è legata all’intervento predisposto dal Comune di Faenza, che prevede un investimento complessivo di 500 mila euro per valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del paesaggio collinare faentino. Il progetto interesserà diversi spazi della Torre di Oriolo: è previsto il recupero della storica casa del custode, la riqualificazione del parco e il consolidamento delle mura perimetrali, danneggiate anche dalle alluvioni del 2023 e del 2024.