Festa d’autunno a Russi, dalla cena benefica alla fiera del biologico: il programma del fine settimana

Foto d'archivio

Torna sabato 7 e domenica 8 novembre, in piazza Gramsci a Russi, la Festa d’autunno, giunta alla 39ª edizione e organizzata dalla Comunità “Sasso” di Marradi, gestita dalla cooperativa Co.m.e.s., in collaborazione con il Comune di Russi e le associazioni di volontariato del territorio. Due giornate dedicate alla solidarietà, alla prevenzione delle dipendenze e all’agricoltura sociale, con incontri pubblici, una cena benefica, mercatini, prodotti tipici, musica e attività per la cittadinanza. Tra le novità di quest’anno figurano una piccola fiera dell’agricoltura biologica e l’inaugurazione del nuovo punto vendita “Il sasso nell’orto” al Mercato coperto.

Il programma prenderà il via sabato 7 novembre alle 15, nel tendone allestito in piazza Gramsci, con un incontro tra i ragazzi della Comunità Sasso e i giovani della parrocchia di Sant’Apollinare, dedicato al tema delle dipendenze. Alle 17.30 seguirà l’appuntamento pubblico “Un’agricoltura che cura”, durante il quale interverrà Simmaco Perillo, presidente della cooperativa sociale “Al di là dei sogni”. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il ruolo dell’agricoltura nei percorsi di inclusione sociale e recupero delle persone che vivono situazioni di disagio.

La prima giornata si concluderà alle 19.30 con una cena benefica all’Oratorio Don Bosco, preparata dai ragazzi della Comunità Sasso. Il ricavato sarà destinato alla comunità stessa, per sostenere le attività di prevenzione e recupero nell’ambito delle dipendenze e del disagio. Il contributo richiesto è di 18 euro a persona, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 novembre presso la sala Don Gordini, aperta per le prenotazioni il martedì e il venerdì dalle 9 alle 11 e la domenica dalle 10 alle 12, oppure scrivendo all’indirizzo cultura@comune.russi.ra.it.

Domenica 8 novembre la festa entrerà nel vivo fin dalla mattina, con l’apertura, dalle 9, dei banchi espositivi delle associazioni locali sotto il tendone di piazza Gramsci. Saranno presenti materiali informativi, gadget, una pesca delle piante e punti vendita dedicati ai marroni e ai prodotti tipici. I ragazzi e le ragazze della Comunità Sasso proporranno inoltre torte, miele, pane toscano, frittelle dolci, castagne e i tradizionali “bruciati”, preparati durante la giornata.

Una delle novità della 39ª edizione sarà la piccola fiera agricola del biologico e del sociale, con la partecipazione di produttori, realtà del territorio e progetti legati alla sostenibilità e all’inclusione. L’iniziativa permetterà di conoscere esperienze che affiancano la coltivazione e la produzione agricola ad attività di carattere sociale, valorizzando il rapporto tra lavoro, ambiente e percorsi di recupero.

Nel corso della mattinata sarà dedicato spazio anche alla prevenzione sanitaria. Dalle 8.30 alle 12, in piazza Farini, il Lions Club Russi, in collaborazione con la Pubblica Assistenza Russi, offrirà controlli gratuiti della glicemia, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione del diabete.

Alle 9.30, nella chiesa di Sant’Apollinare in piazza Farini, sarà celebrata la messa, al termine della quale è prevista l’inaugurazione del nuovo box “Il sasso nell’orto” di Agri. Comes e Ortinsieme, all’interno del Mercato coperto di Russi. Il nuovo spazio rappresenta un’ulteriore iniziativa legata alle attività agricole e sociali promosse dalle realtà coinvolte nella manifestazione.

Il programma proseguirà nel pomeriggio con la musica. Alle 15, nel tendone di piazza Gramsci, si esibirà la band locale “Mollica”, che proporrà un repertorio swing, blues e funky degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. La formazione è composta da Alice Balducci alla voce, Martina Zanelli al basso, Marco Sternini alle tastiere, Pietro Argnani al sax, Lorenzo Silvestroni e Federico Minghetti alle chitarre e Andrea Silvestroni alla batteria.

Alle 15.30, sempre da piazza Gramsci, partirà la camminata ludico-motoria “Casa della Comunità”, un ulteriore appuntamento aperto alla partecipazione dei cittadini.