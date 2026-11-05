Fisco e salari, la Uil porta la campagna nei mercati della provincia: banchetti a Ravenna, Lugo, Faenza e Cervia

La riduzione delle imposte locali su salari e pensioni, il contenimento delle tariffe e maggiori risorse per i servizi pubblici, a partire dalla sanità. Sono i temi al centro della campagna “Fiscalità territoriale ora basta!”, promossa dalla Uil, che dal 4 al 14 novembre farà tappa nei mercati della provincia di Ravenna con una serie di banchetti informativi rivolti ai cittadini.

Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 9 alle 12 nelle piazze dei mercati di Ravenna, Lugo, Faenza e Cervia. La mobilitazione punta a richiamare l’attenzione sulla pressione fiscale che grava su lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, in una fase economica ancora caratterizzata dalla perdita di potere d’acquisto e dalle difficoltà delle famiglie.

«Troppo spesso i rinnovi contrattuali vengono erosi da tasse locali, tariffe e rincari, e le famiglie si ritrovano di nuovo in difficoltà», dichiara la Uil di Ravenna. «Dobbiamo agire su due fronti: far crescere i salari con la contrattazione e alleggerire ciò che esce ogni mese dalle tasche di lavoratrici, lavoratori e pensionate e pensionati».

Le richieste del sindacato sono state formalizzate in una lettera inviata a tutti i sindaci della provincia in vista della predisposizione dei bilanci di previsione. La Uil chiede di mantenere l’attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici ed essenziali, intervenendo al contempo sulla fiscalità locale per ridurre l’addizionale comunale Irpef, in particolare a favore dei redditi più bassi, e introdurre strumenti di maggiore equità fiscale per le fasce più esposte.

Un altro punto riguarda la Tari. La Uil si dichiara contraria a qualsiasi aumento della tariffa e chiede invece una sua riduzione progressiva, anche per riconoscere e valorizzare l’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata.

La campagna coinvolgerà l’intera regione. Per quanto riguarda il territorio ravennate, il prossimo appuntamento sarà mercoledì 18 novembre alle 9.30, con la convocazione del Consiglio territoriale della Uil all’Hotel Mattei di Ravenna.