Gas, bollette in aumento del 9,1% a ottobre: una famiglia rischia di spendere 828 euro in più secondo Federconsumatori

L’aumento delle bollette del gas rischia di pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie con l’arrivo dell’inverno. A lanciare l’allarme è Federconsumatori, dopo l’aggiornamento della tariffa di ottobre da parte di Arera per i clienti in Servizio di tutela della vulnerabilità: le quotazioni all’ingrosso hanno determinato un rincaro del 9,1% rispetto al mese precedente.

Un incremento che preoccupa anche in prospettiva, perché potrebbe anticipare l’andamento dei prezzi sul mercato libero. A ottobre 2026 il valore medio del Psv, indicatore di riferimento per il mercato del gas, è stato pari a 0,94 centesimi al metro cubo, quasi il triplo rispetto agli 0,34 centesimi registrati nello stesso mese del 2025.

Se la tendenza non dovesse invertirsi, a novembre l’aumento potrebbe raggiungere la doppia cifra. A preoccupare è anche l’effetto a catena sui costi dell’energia elettrica, legati all’attuale meccanismo di determinazione dei prezzi, e sui beni e servizi, per effetto dell’incremento dei costi di produzione.

Secondo le stime aggiornate contenute nel comunicato, la spesa annua di una famiglia tipo aumenterà di 828,49 euro rispetto allo scorso anno. Il confronto è stato effettuato sulla base dei costi indicati da Arera nel periodo novembre 2025-novembre 2026, considerando un consumo di 1.400 Smc.

Da qui la richiesta al Governo di modificare la Legge di bilancio e introdurre misure immediate a sostegno dei consumatori, già alle prese con il caro carburanti e l’aumento dei prezzi. Tra gli interventi indicati ci sono sconti sulle accise strutturali e duraturi, pari ad almeno 20 centesimi al litro sulla benzina e 30 centesimi sul diesel, e un ampliamento della platea dei beneficiari dei bonus energia, rendendoli anche più consistenti.

La richiesta riguarda inoltre il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas e la riduzione strutturale degli oneri di sistema in bolletta. Sul fronte fiscale, vengono sollecitate misure di sostegno ai redditi fissi e una riforma che garantisca la progressività delle imposte per tutte le tipologie di reddito, compresi quelli d’impresa, con una corretta tassazione dei superprofitti.