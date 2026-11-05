Lions Club Lugo, visita alle tombe monumentali e concerto gospel con raccolta fondi solidale

Il Lions Club Lugo organizza per sabato 7 novembre una giornata dedicata alla memoria e alla solidarietà, con una visita guidata alle tombe monumentali del cimitero cittadino e un concerto benefico del coro gospel Voices of Joy. Le due iniziative, aperte alla cittadinanza, uniranno il ricordo delle persone scomparse a un gesto concreto di sostegno alle famiglie in difficoltà, attraverso una raccolta fondi destinata alla Caritas e all’Emporio Solidale Velocibo.

Il momento centrale della giornata sarà il concerto delle 17.30 nella Basilica Santuario Beata Vergine del Molino, dove si esibirà il coro gospel Voices of Joy, diretto dalla maestra Daniela Peroni e accompagnato al pianoforte dal maestro Luca Bonucci. L’appuntamento sarà dedicato alla memoria dei soci Lions scomparsi e avrà ingresso a offerta libera, con l’intero ricavato destinato alle due realtà impegnate nell’assistenza alle persone e alle famiglie che attraversano situazioni di difficoltà economica e sociale.

«È un’occasione particolarmente significativa per il nostro Club – sottolinea Elena Cagianelli, presidente del Lions Club Lugo –. Abbiamo voluto unire il ricordo dei nostri soci che non sono più con noi a un gesto concreto di servizio. Crediamo che il modo più autentico per custodire la memoria di chi ha dedicato tempo, energie e passione agli altri sia continuare a far vivere quegli stessi valori attraverso la solidarietà».

La presidente richiama anche il ruolo della musica come strumento capace di coinvolgere la comunità: «La musica, in questo senso, possiede una forza straordinaria: unisce le persone, supera le differenze e sa trasformare il ricordo in partecipazione e speranza».

Il programma prenderà il via alle 14.30 con una visita guidata alle tombe monumentali del Cimitero di Lugo, condotta da Paolo Gagliardi. Il percorso, aperto alla cittadinanza, offrirà l’occasione di conoscere il patrimonio storico e artistico custodito all’interno del cimitero, ripercorrendo attraverso i monumenti funerari le vicende di alcune delle persone che hanno contribuito alla storia della città.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà alla Basilica del Molino per l’esibizione dei Voices of Joy, formazione composta da oltre quaranta elementi e attiva da quasi trent’anni, che proporrà un repertorio capace di attraversare diverse espressioni della tradizione gospel e della musica contemporanea.

«Siamo felici di prendere parte all’iniziativa del Lions Club Lugo – afferma Daniela Peroni, direttrice del coro –. Il gospel nasce dalla capacità della musica di diventare voce collettiva, condivisione e forza. Attraverso i nostri brani desideriamo rendere omaggio a quanti hanno contribuito alla storia del Club e, nello stesso tempo, sostenere una finalità concreta di solidarietà nei confronti della comunità».

La scelta della Basilica Santuario Beata Vergine del Molino, luogo legato alla storia religiosa e sociale lughese, accompagnerà così un’iniziativa che intende collegare la commemorazione dei soci scomparsi all’impegno solidale portato avanti dal Lions Club sul territorio.

La partecipazione alla visita guidata delle 14.30 è aperta alla cittadinanza, mentre per il concerto delle 17.30 è previsto l’ingresso a offerta libera. Le donazioni raccolte saranno devolute alla Caritas e all’Emporio Solidale Velocibo.