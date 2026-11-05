Lugo, bomba d’aereo da 500 libbre trovata a Belricetto: domenica 8 novembre evacuazioni e strade chiuse

Una bomba d’aereo inesplosa, risalente alla Seconda guerra mondiale, sarà rimossa e fatta brillare domenica 8 novembre nelle campagne di Belricetto, nel territorio comunale di Lugo. Si tratta di un ordigno di produzione statunitense da 500 libbre, rinvenuto alcune settimane fa in un terreno agricolo di via Fiumazzo durante alcuni lavori di aratura.

Le operazioni saranno effettuate dagli artificieri dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” e richiederanno l’evacuazione temporanea degli immobili situati nel raggio di 468 metri dal punto del ritrovamento.

L’ordinanza prevede che gli edifici interessati vengano evacuati a partire dalle 7 di domenica mattina, fino al termine delle operazioni e alla successiva comunicazione di rientro, che sarà trasmessa ai cittadini attraverso il sistema AlertSystem. Anche le attività produttive e agricole presenti nell’area dovranno sospendere il lavoro, in questo caso già dalle 6 del mattino.

Per le persone che non abbiano trovato una sistemazione autonoma durante le ore necessarie alle operazioni sarà disponibile come punto di accoglienza il centro civico di via Stradone San Bernardino 47, a San Bernardino. I residenti interessati sono stati avvisati con anticipo per consentire loro di organizzare il trasferimento temporaneo.