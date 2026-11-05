Lugo, una nuova rotatoria per rallentare il traffico e aumentare la sicurezza a sud della città

Una rotatoria provvisoria per rallentare la velocità dei veicoli e rendere più sicuro un incrocio nel quadrante sud della città. È stata tracciata a Lugo, all’intersezione tra la via provinciale Felisio e le vie Circondario Sud, Oriani e Garibaldi, una nuova rotatoria con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione per automobilisti, ciclisti e pedoni.

La soluzione nasce dalle segnalazioni dei cittadini e delle consulte, che in diverse occasioni avevano evidenziato il problema della velocità eccessiva dei mezzi in transito lungo via Oriani e via Circondario Sud, in entrambi i sensi di marcia.

L’incrocio, che prima della realizzazione del sottopassaggio di Lugo Sud era regolato da un semaforo, presenta dimensioni adeguate per l’introduzione della rotatoria.

«Abbiamo recepito le segnalazioni dei cittadini e delle consulte interessate – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori -. La rotatoria migliora le condizioni di sicurezza dell’incrocio e consente alle auto di invertire il senso di marcia, come in tutte le rotonde, favorendo anche lo scorrimento del traffico».