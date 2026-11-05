Apre a Lugo uno sportello gratuito contro truffe e bollette scorrette

Truffe, raggiri, bollette poco chiare e contratti che non rispettano quanto promesso. Per aiutare i cittadini a orientarsi tra offerte commerciali e possibili abusi, a Lugo apre un nuovo sportello gratuito dedicato alla tutela dei consumatori. Il servizio sarà attivo nella Rocca estense, a disposizione di tutte le cittadine e i cittadini della Bassa Romagna che hanno bisogno di informazioni, chiarimenti o assistenza.

L’apertura è fissata per sabato 7 novembre. Lo sportello si trova in cima alla rampa di accesso alla Rocca, sulla sinistra, e sarà aperto il primo sabato di ogni mese, dalle 9 alle 11. L’obiettivo, spiegano i promotori, è aumentare le giornate di apertura nel corso del 2027.

L’inaugurazione istituzionale è in programma alle 11 di sabato 7 novembre, alla presenza dell’assessora alle Pari opportunità e diritti del Comune di Lugo, Federica Lolli.

Il servizio nasce da un’idea di Federconsumatori di Lugo, con la collaborazione dell’avvocata Alessandra Nannini, che si occuperà direttamente dello sportello. I cittadini potranno rivolgersi a lei per ricevere supporto nella prevenzione di truffe e raggiri, per difendersi da eventuali abusi e per affrontare problemi legati a inadempimenti contrattuali e utenze domestiche, in particolare bollette e forniture di energia elettrica, acqua e telefonia.

«Una persona correttamente informata è molto più tutelata e forte quando si tratta di difendersi dalle truffe e muoversi tra le difficoltà connaturate al mondo delle offerte commerciali e dei consumatori – dichiara Alberto Mazzoni della Federconsumatori di Lugo -. La nostra associazione ritiene che creare uno sportello di questo genere, in collaborazione l’ente pubblico, possa contribuire a incrementare la sicurezza delle fasce più deboli e nello stesso tempo costituisca un deterrente per chi intende commettere atti illeciti».