Matite, storie e grandi autori: a Castel Bolognese arriva “Tra le nuvole”, il festival del fumetto

Dal mondo di Rat-Man al graphic journalism, dai laboratori per i più giovani agli incontri con autori e illustratori. Castel Bolognese si prepara a dedicare un intero fine settimana al fumetto, nelle sue tante forme e possibilità espressive. Sabato 14 e domenica 15 novembre la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” ospiterà “Tra le nuvole – Festival del fumetto”, una manifestazione che mette insieme grandi nomi del settore, giovani talenti, autoproduzioni e attività pensate per avvicinare al disegno e alla narrazione per immagini anche chi non è un lettore abituale.

Due giornate per scoprire il fumetto come forma d’arte e strumento di comunicazione, ma anche come linguaggio capace di raccontare storie, affrontare temi sociali e parlare a pubblici di età diverse. Tra gli ospiti più attesi c’è Leo Ortolani, il creatore di Rat-Man, che sabato sera presenterà il suo nuovo libro a fumetti, “L’ultima burba”, insieme al curatore editoriale Andrea Plazzi. Domenica sarà invece protagonista Gianluca Costantini, artista e attivista ravennate conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nel graphic journalism e nella documentazione delle violazioni dei diritti umani.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche la partecipazione del fumettista e docente Davide Bonomo, in arte GUD, che ha recentemente realizzato un laboratorio con gli studenti delle prime classi della scuola secondaria di primo grado di Castel Bolognese. I lavori prodotti dai ragazzi saranno esposti negli spazi della biblioteca durante il festival, dando visibilità alla creatività degli studenti del territorio.

Sabato 14 novembre: l’Indie Market e l’incontro con Leo Ortolani

Il festival prenderà il via sabato 14 novembre alle 14.30 con l’apertura dell’Indie Market, la mostra-mercato dedicata al fumetto indipendente e all’autoproduzione artistica.

A seguire, nei locali dell’Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, in via Emilia Interna 90, sarà inaugurata la mostra dedicata a “TAPUM” di Leo Ortolani.

Alle 16.30, alla Biblioteca comunale, spazio ai più piccoli con “Si disegna da solo!”, laboratorio di disegno rivolto ai bambini dagli 8 ai 12 anni e condotto dalla fumettista e illustratrice Claudia Conti.

La giornata si concluderà alle 21 con uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: l’incontro con Leo Ortolani e Andrea Plazzi. Il fumettista presenterà “L’ultima burba” e ripercorrerà il proprio percorso creativo, a partire dal personaggio di Rat-Man, nato nel 1989 e diventato uno dei protagonisti più riconoscibili del fumetto italiano.

L’incontro è gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso Eventbrite .

Domenica 15 novembre: laboratori, autori e graphic journalism

La seconda giornata, domenica 15 novembre, si aprirà alle 10 e proseguirà fino alle 18.30 con l’Indie Market e la mostra dedicata a “TAPUM”.

Alle 15 è in programma un laboratorio di disegno rivolto ai ragazzi dai 14 anni e agli adulti, condotto dal fumettista e illustratore Niccolò Tonelli.

Alle 17 sarà la volta di un incontro dedicato al fumetto per ragazzi “Tiago” (Giunti Editore, 2026), con la disegnatrice Sara Menetti e lo sceneggiatore Francesco Pelosi. Al termine, gli autori saranno disponibili per le dediche sulle copie dei libri.

A chiudere il festival, alle 18.30, sarà Gianluca Costantini, tra i principali esponenti del graphic journalism internazionale. Il disegnatore e attivista dialogherà con Iustina Mocanu di Amnesty International, in un incontro moderato da Nicola D’Agostino, giornalista, traduttore e consulente editoriale con una lunga esperienza nel mondo del fumetto.

Il lavoro di Costantini utilizza il disegno come strumento di documentazione e sensibilizzazione sui diritti umani, in collaborazione con organizzazioni internazionali. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Amnesty International. Tra le sue pubblicazioni anche “Libia”, realizzato con la giornalista Francesca Mannocchi, e “Zodiac”, biografia a fumetti realizzata con l’artista Ai Weiwei.

Un festival per tutte le generazioni

«Quello con il Festival del fumetto – sottolinea l’assessore alla Cultura, Luca Selvatici – è un impegno che assunto con convinzione. La rassegna rappresenta un ulteriore, significativo momento di approfondimento sui linguaggi della comunicazione e dell’espressione contemporanea, promosso dalla biblioteca comunale che si conferma sempre più un polo culturale dinamico, aperto e intergenerazionale. Il Festival é un appuntamento pensato in particolar modo per i giovani, ma capace di coinvolgere il pubblico di ogni età grazie a un programma denso di incontri con gli autori, illustratori, laboratori, mostre e spazi espositivi, con l’obiettivo di animare la comunità attraverso la forza e il fermento della cultura».

La manifestazione è promossa dal Comune di Castel Bolognese e dalla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Vari.China.

Informazioni

Tra le nuvole – Festival del fumetto

Quando: sabato 14 e domenica 15 novembre 2026.

Dove: Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, Castel Bolognese. La mostra dedicata a “TAPUM” sarà allestita all’Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, in via Emilia Interna 90.

Ingresso: gratuito. Per l’incontro di sabato sera con Leo Ortolani è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Prenotazioni per l’incontro con Leo Ortolani su Eventbrite.

Gli ospiti

Andrea Plazzi – Laureato in matematica, è traduttore e curatore editoriale. Ha lavorato sulle opere di autori internazionali come Marjane Satrapi e cura dal 1997 per Panini Comics le pubblicazioni di Leo Ortolani. Collabora stabilmente a progetti di divulgazione e promozione del fumetto come linguaggio culturale.

Leo Ortolani – Tra i fumettisti italiani più noti e apprezzati, nel 1989 ha ideato Rat-Man, parodia satirica del genere supereroistico diventata un fenomeno editoriale. Autore dallo stile sarcastico e vincitore di numerosi riconoscimenti del settore, ha legato parte della propria produzione alla rivisitazione a fumetti dei più celebri blockbuster cinematografici.

Sara Menetti – Fumettista e illustratrice freelance con base a Bologna, opera nel campo dell’editoria scolastica, della narrativa per l’infanzia e della grafica per campagne sociali, affiancando all’attività autoriale la realizzazione di sketch dal vivo durante manifestazioni pubbliche. Insegna presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e l’Arena del Fumetto.

Claudia Conti – Formatasi all’Accademia di Belle Arti di Bologna e all’ISIA di Urbino, lavora a Imola nel campo dell’illustrazione per l’infanzia e della didattica. Ha collaborato con riviste del settore ed è autrice dei disegni per diversi romanzi per ragazzi pubblicati da Bacchilega Junior su testi di Maria Beatrice Masella, tra cui Davanti a quel muro, Contatto, I fuggitivi, Animamondo e Irene e le 10 domande.

Niccolò Tonelli – Illustratore e fumettista operante in ambito didattico, conta una decennale esperienza nella condotta di corsi e workshop di disegno per istituzioni scolastiche e realtà associative della Romagna. Ha inoltre curato laboratori e attività di intrattenimento artistico legato ai marchi Peanuts e Funko Pop su scala nazionale.

Francesco Pelosi – Cantautore e sceneggiatore, firma storie a fumetti per Panini-Disney e Sergio Bonelli Editore. È autore dei graphic novel Maya, Pioppo e La luce e lo spazio. Un’intervista a Franco Battiato, edito da Feltrinelli. Cura parallelamente il progetto musicale “Naked Battiato”.

Nicola D’Agostino – Giornalista, traduttore e consulente editoriale con trent’anni di esperienza nel settore, ha curato la versione italiana delle opere di autori quali Alan Moore, Grant Morrison e Warren Ellis. Attivo nell’organizzazione di festival e mostre, affianca alla moderazione di incontri culturali l’attività di formatore sugli aspetti contrattuali e fiscali del lavoro creativo.