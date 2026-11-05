Musei, i tesori nascosti aprono al pubblico: in Romagna appuntamenti a Bagnacavallo, Cesena e Santarcangelo

Ci sono storie che i musei custodiscono lontano dagli occhi dei visitatori. Oggetti che non trovano spazio nelle esposizioni permanenti, reperti che aspettano nuove occasioni per essere studiati e raccontati, testimonianze della vita quotidiana e del lavoro di generazioni passate. È un patrimonio spesso invisibile, ma non per questo meno prezioso, che da novembre tornerà a mostrarsi al pubblico grazie a “Depositi Aperti”, la rassegna che spalanca le porte dei depositi museali dell’Emilia-Romagna.

L’edizione 2026-2027 propone nove appuntamenti in otto musei, da novembre a gennaio, con visite guidate, percorsi tematici, incontri e dialoghi con esperti. Tutte le iniziative sono gratuite, con prenotazione obbligatoria o consigliata.

Per la Romagna sono tre gli appuntamenti in programma: al Met-Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna di Santarcangelo, al Museo archeologico di Cesena e al Museo civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. Tre occasioni per scoprire collezioni e testimonianze che raccontano aspetti diversi della storia locale, dalla cultura contadina alle nuove acquisizioni archeologiche, fino alla ricchezza dei fondi conservati nei musei.

Le tre tappe in Romagna

Al Met di Santarcangelo di Romagna il pubblico sarà accompagnato alla scoperta degli oggetti che raccontano il rapporto tra uomini e animali nella vita rurale. Attrezzi, manufatti e testimonianze della cultura popolare permetteranno di ripercorrere il ruolo che gli animali hanno avuto nel lavoro, nelle abitudini e nell’immaginario delle comunità contadine.

Al Museo archeologico di Cesena l’attenzione sarà rivolta alle nuove acquisizioni provenienti dalla cosiddetta collezione Fusconi, un’occasione per conoscere reperti entrati a far parte del patrimonio museale e approfondire il lavoro di ricerca e valorizzazione che accompagna la crescita delle collezioni.

A Bagnacavallo, il Museo civico delle Cappuccine inviterà invece a guardare oltre le opere esposte, per conoscere la varietà e la complessità delle raccolte custodite nei depositi. Un percorso dietro le quinte per scoprire quanto materiale e quante storie siano conservati anche al di fuori delle sale visitabili.

Gli altri appuntamenti in Emilia-Romagna

Il programma regionale si aprirà sabato 7 novembre al Museo civico di Modena, con l’incontro “Dai depositi, nuove ricerche. Una catena di bronzo di età romana per acqua”. Archeologa e restauratore dialogheranno su un reperto rinvenuto a Cittanova nel 2023, una catena in bronzo che offre nuovi elementi per conoscere le tecnologie idrauliche dell’antichità.

Tra gli appuntamenti ci sarà anche quello al Museo Casa Cervi di Gattatico, mentre al Museo della Civiltà Contadina – Istituzione Villa Smeraldi di Bentivoglio, nel Bolognese, il percorso “Panni di lana e venti d’inverno” porterà alla scoperta del deposito tessile, con capi e indumenti utilizzati dalla famiglia contadina per affrontare la stagione fredda: capparelle, calzettoni e sottovesti.

Ai Musei civici di Reggio Emilia sarà possibile visitare l’archivio che raccoglie il patrimonio e il know-how del maglificio Miss Deanna, diventato Centro internazionale di documentazione.

La rassegna si concluderà venerdì 22 gennaio al Museo del Duomo e Museo diocesano di Fidenza, nel Parmense, con l’iniziativa “Patrimoni dietro le quinte. La vita degli ‘oggetti’ nei depositi del Museo”. Protagonisti saranno antichi arredi liturgici e una raccolta di monete, medaglie e gioielli ex voto che non hanno trovato posto nelle sale aperte al pubblico.

Una rete di musei per valorizzare il patrimonio nascosto

“Depositi Aperti” è proposta da Depositi e Patrimoni in Rete, una rete che riunisce professionisti di 13 musei dell’Emilia-Romagna, ed è finanziata dalla Regione attraverso il nuovo bando 2026 per il sostegno alle reti museali.

Il progetto nasce dal lavoro di professionisti che hanno partecipato alla formazione RE-ORG, il metodo sviluppato da ICCROM, il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, per migliorare la gestione dei depositi museali e la conservazione preventiva delle collezioni.

L’obiettivo è mettere in connessione competenze ed esperienze, favorire la condivisione di buone pratiche e rendere maggiormente accessibile il patrimonio che, pur non essendo esposto, rappresenta una parte fondamentale della ricchezza culturale dei territori.

«Ogni deposito custodisce storie da riscoprire e valorizzare. Aprire le loro porte offre ai cittadini e alle cittadine la possibilità di entrare dietro le quinte dei musei e incontrare un patrimonio prezioso che parla delle nostre radici, delle trasformazioni della società e dell’identità dei territori», sottolinea Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura.