Ottant’anni dal voto alle donne: in Emilia-Romagna le celebrazioni delle Madri costituenti e una riflessione sui diritti ancora da conquistare

Cambiarono la storia d’Italia, contribuendo a porre le basi giuridiche della democrazia e di molte delle conquiste civili e sociali degli anni successivi. Erano appena 21 su 556 componenti dell’Assemblea costituente, eppure il loro contributo fu determinante. Sono le cosiddette Madri costituenti, protagoniste di una stagione fondamentale della storia italiana, tra cui le emiliane Nilde Iotti, Teresa Noce, Rita Montagnana, Grazia Verenin e Angela Gotelli.

A ottant’anni dal primo voto delle donne italiane, l’Emilia-Romagna ha dedicato una giornata di approfondimento e riflessione a quella conquista e al percorso che da allora ha trasformato la società e le istituzioni. L’occasione è stata l’iniziativa “Le donne fanno la democrazia”, promossa dall’Assemblea legislativa regionale su impulso del Comitato per le celebrazioni dell’80° anniversario del suffragio universale.

Una ricorrenza che riporta al 2 giugno 1946, quando le italiane votarono per la prima volta, partecipando sia al referendum tra monarchia e Repubblica sia all’elezione dell’Assemblea costituente. Quel giorno alle urne si recarono circa 13 milioni di donne, più degli uomini, che furono 12 milioni. Eppure, nella Costituente, le elette furono soltanto 21.

Ad aprire l’iniziativa è stato il presidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri, che ha sottolineato come ricordare quella data significhi riconoscere che la democrazia non è un traguardo acquisito una volta per tutte, ma un percorso collettivo da costruire ogni giorno.

“Ottant’anni fa le donne non conquistarono soltanto il diritto di votare: entrarono da protagoniste nella costruzione della democrazia italiana, trasformando il volto delle nostre istituzioni, delle nostre leggi e della nostra società. Le donne non sono state semplicemente destinatarie dei diritti conquistati dalla democrazia, ma artefici del loro riconoscimento e della loro attuazione. Da quel primo voto al contributo di figure come Tina Anselmi, che pochi giorni fa abbiamo ricordato, il loro protagonismo ha contribuito a rendere la Repubblica più giusta e inclusiva”.

Sulla necessità di proseguire quel percorso si è soffermata anche Gessica Allegni, assessora regionale alle Pari Opportunità: “A ottant’anni dal primo voto delle donne, quel passaggio storico ci ricorda che la democrazia non è mai un dato acquisito, ma una costruzione quotidiana. Il cammino aperto allora ha fatto compiere un passo avanti decisivo per il nostro Paese, rendendolo più forte, più rappresentativo e più giusto. A noi spetta il compito di proseguirlo, garantendo a ogni donna le condizioni per incidere pienamente nella vita pubblica ed economica, libera da disparità e pregiudizi. Esercitare questo diritto è ancora oggi l’atto più concreto per rendere la nostra comunità più equa e aperta al futuro”.

La consigliera questora Marcella Zappaterra, che per l’Ufficio di Presidenza si occupa di promozione della parità di genere e contrasto alle diseguaglianze, ha ricordato che “il voto alle donne è stato da loro conquistato e non concesso”. Oggi, ha aggiunto, la sfida è trasformare quell’eredità in diritti concretamente esigibili, intervenendo sulle disuguaglianze nel lavoro, sul peso del lavoro di cura e sugli ostacoli all’autonomia economica.

Le donne nella Resistenza, nella Costituzione e nella vita pubblica

Dopo i saluti istituzionali sono intervenute Giulia Bernagozzi per Anci, Valentina Palli per Upi, Maria Teresa Coppo per il Cif, Eloisa Betti ed Elena Musiani per la Rete Archivi Udi. Un filo comune ha legato gli interventi: il riconoscimento del ruolo delle donne nella nascita dell’Italia democratica e la necessità di non considerare concluso il percorso verso la parità.

Il convegno ha dato spazio anche al contributo della ricerca storica e universitaria. Le relazioni hanno ricostruito il legame tra donne, Resistenza, Costituzione e sviluppo democratico del Paese, partendo dalla lezione sul pacifismo di Maria Chiara Rioli, dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Sono intervenute inoltre Tiziana Lazzari dell’Università di Bologna, Orsetta Giolo dell’Università di Ferrara, Veronica Valenti dell’Università di Parma, Marta Busagni dell’Università Cattolica di Piacenza e Agnese Portincasa dell’Istituto Parri di Bologna.

A completare l’iniziativa il reading “Prendere parola”, con Caterina Liotti e Irene Guadagnini, dedicato alle undici donne diventate simbolo della Ricostruzione del Paese nella mostra allestita la scorsa primavera in Regione per le celebrazioni del 2 giugno.

Le posizioni delle forze politiche: la parità resta una sfida

Al convegno hanno partecipato anche consigliere e consiglieri regionali, che hanno portato le rispettive riflessioni sul significato dell’anniversario e sulle questioni ancora aperte.

Simona Lembi (Pd) ha ricordato che l’iniziativa nasce da un ordine del giorno approvato all’unanimità dalla commissione Parità, di cui era stata prima firmataria. Ha richiamato la necessità di difendere ogni giorno i diritti conquistati, criticando il momento di difficoltà e regresso economico e democratico a livello nazionale, che, secondo la consigliera, colpisce soprattutto le donne.

Vincenzo Paldino (Civici) ha sottolineato che celebrare gli ottant’anni del voto femminile significa riconoscere il risultato di un lungo percorso di rivendicazioni, lotte e abusi subiti. Una conquista che ha permesso alla metà della popolazione di entrare pienamente nella vita pubblica.

Per Marta Evangelisti (FdI), la sfida oggi è trasformare il diritto alla partecipazione in opportunità concrete, affrontando le difficoltà nel mondo del lavoro, sostenendo la maternità e rafforzando i servizi per le famiglie, oltre a contrastare violenza e discriminazioni. La consigliera ha richiamato anche i valori della famiglia, del lavoro, della libertà e del merito.

Simona Larghetti (Avs) ha posto l’accento sulle disuguaglianze economiche e sociali, sul peso del lavoro di cura e sulla precarietà che ancora condizionano la partecipazione politica delle donne. Per superare questi ostacoli, ha evidenziato, occorre investire in welfare, lavoro e autonomia economica.

Valentina Castaldini (FI) ha invece richiamato la necessità di riconoscere e rispettare le diverse posizioni, sottolineando come la capacità di confrontarsi anche quando non si è d’accordo rappresenti uno degli elementi fondamentali della democrazia. Nel suo intervento ha ricordato anche il tema della pace.

Infine, Lorenzo Casadei (M5s) ha posto l’attenzione sul significato della parola “concessione”, ricordando come per secoli donne e minoranze abbiano dovuto lottare per ottenere diritti. Il voto femminile, ha osservato, non ha sottratto potere agli uomini, ma lo ha condiviso, rendendo l’uguaglianza uno dei valori fondanti della democrazia.

A tirare le conclusioni è stata Elena Carletti, presidente della commissione Parità, che ha ribadito l’impegno a proseguire sulla strada dell’emancipazione e della piena attuazione dei valori costituzionali.

Dalla Resistenza al diritto di essere cittadine

Il ruolo delle donne nella costruzione della democrazia è stato al centro anche degli interventi delle rappresentanti delle associazioni.

Giulia Bernagozzi (Anci) ha ricordato che le donne erano protagoniste della vita pubblica già durante la Resistenza: partigiane, staffette, donne che nascondevano i combattenti nelle proprie case, curavano i feriti, partecipavano agli scioperi nelle fabbriche o trasformavano i bisogni quotidiani in forme di protesta e partecipazione.

Una Resistenza civile, sociale e quotidiana, che merita di essere ricordata. La presenza femminile nelle istituzioni è cresciuta, ma la parità formale non coincide ancora pienamente con quella sostanziale.

Valentina Palli (Upi) ha ricordato il significato del 2 giugno 1946: “Quel giorno, le donne si presero la storia: smisero di essere suddite e diventarono finalmente cittadine”. Un percorso che non si concluse con il diritto di voto, perché per molto tempo le donne non poterono accedere a tutte le cariche pubbliche.

Palli ha richiamato anche alcuni dati sulla rappresentanza: l’84,75% dei sindaci e il 90,9% dei presidenti di provincia sono uomini, mentre nel settore privato le donne dirigenti sono appena il 23%.

Maria Teresa Coppo (Cif) ha ricostruito le tappe storiche delle rivendicazioni per il suffragio femminile, ricordando la proposta presentata nel 1880 dal deputato Salvatore Morelli, le prime iniziative delle suffragette e i decenni di battaglie che precedettero il voto del 1946.

Infine, Eloisa Betti ed Elena Musiani (Udi) hanno ribadito che il voto alle donne non fu una concessione, ma il riconoscimento di un diritto. Con quella conquista, hanno ricordato, le donne ruppero il silenzio che le aveva relegate alla sfera privata e familiare e quello di uno spazio pubblico che fino ad allora aveva faticato a riconoscerle come cittadine.