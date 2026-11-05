Protocollo Regione-Aiop su liste d’attesa di ambulatori e chirurgia. Il presidente Salvi: “SSN sottofinanziato, rischia il collasso”

Pur considerando positivo il risultato raggiunto, Salvi ricorda come “rimanga il vero problema, economico, che riguarda il sottofinanziamento del SSN. Senza un adeguato aumento del sistema tariffario sarà difficile perseguire gli obiettivi di crescita e miglioramento per il comparto. In una prospettiva futura è a rischio la tenuta dell’intero sistema sanitario”.

Anche secondo il presidente di Aiop i SSN è sottofinanziato e “il Fondo sanitario nazionale non è adeguato a far fronte all’aumento dei costi a cui hanno fatto fronte le strutture ospedaliere in questi anni segnati da guerre e altre situazioni problematiche. Le risorse stanziate sono insufficienti a coprire i costi legati all’inflazione, ai rinnovi contrattuali e al caro energia e questo alla lunga compromette la tenuta del sistema sanitario”.