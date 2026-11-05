Quattro studenti del “Tonino Guerra” di Cervia al summit internazionale Next Generation AI

Quattro studenti del Liceo Linguistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tonino Guerra” di Cervia hanno partecipato al Next Generation AI 2026, il summit internazionale dedicato all’intelligenza artificiale nella scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Andrea, Angelica, Emma e Fabio, accompagnati dalla professoressa Elisabetta Casadio, hanno preso parte a una settimana di incontri e attività tra Milano, Como e Cernobbio, confrontandosi con studenti, docenti, ricercatori e aziende provenienti da diversi Paesi.

L’evento, che si è svolto a fine ottobre, ha riunito circa 6.000 tra studenti e docenti, delegazioni di oltre 40 Paesi, 150 formatori internazionali e 50 aziende e startup del settore, per un totale di oltre 300 ore di formazione. La selezione del “Tonino Guerra” tra gli istituti chiamati a rappresentare l’Italia ha rappresentato un riconoscimento per la scuola cervese e un’occasione di confronto sulle prospettive dell’intelligenza artificiale e sulle sue applicazioni.

La cerimonia di apertura si è tenuta lunedì 19 ottobre al Teatro alla Scala di Milano, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e di rappresentanti istituzionali dei Paesi partecipanti. Nel suo intervento, il ministro ha ribadito la centralità della persona e del ruolo dei docenti nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Nel pomeriggio, i lavori sono proseguiti a Villa Erba, a Cernobbio, sede di numerosi incontri e summit internazionali.

Docenti e studenti hanno seguito percorsi distinti, partecipando a sessioni guidate da rappresentanti del Ministero, della Commissione europea, dell’OCSE e dell’UNESCO, oltre che da esperti e docenti di centri di ricerca e università straniere.

Gli studenti sono stati suddivisi in quattro gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da giovani mentor. AI for Work, dedicato al lavoro del futuro e alle nuove professioni, si è svolto interamente in lingua inglese ed era aperto alle delegazioni straniere. AI for Life ha affrontato i temi della ricerca e della medicina, AI for Earth l’analisi dei dati per l’ambiente e il territorio, mentre AI for Arts si è concentrato sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella creatività, nei suoni, nelle immagini e nella scrittura.

Le giornate sono state scandite da laboratori, master class e momenti di confronto con coetanei di altre scuole e nazioni. Il programma ha compreso anche la serata “Next AI Special”, dedicata all’arte e ospitata a Villa Erba.

Al termine del summit, gli studenti hanno presentato direttamente al ministro Valditara le richieste e le proposte emerse dai gruppi di lavoro. Tra i temi indicati, la necessità di una regolamentazione dell’intelligenza artificiale, la centralità della persona e in particolare dello studente, oltre alla responsabilità nei confronti dell’ambiente, della salute e dell’informazione.

Anche la professoressa Elisabetta Casadio ha partecipato attivamente ai lavori. I docenti delle delegazioni sono stati infatti coinvolti nell’area AI for School, con gruppi di lavoro in italiano e in inglese dedicati al confronto internazionale sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella didattica e sulle implicazioni filosofiche, antropologiche e sociologiche della trasformazione in corso.

La partecipazione dell’istituto cervese è stata resa possibile dalla collaborazione con l’IPSEOA “Vincenzo Gioberti” di Roma e con la dirigente scolastica Carla Parolari, che hanno coinvolto il “Tonino Guerra” nel progetto e curato l’organizzazione insieme al Ministero.

«Essere selezionati per un summit internazionale promosso dal Ministero, inaugurato al Teatro alla Scala, è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio», sottolinea la dirigente scolastica Scilla Reali. «I nostri studenti si sono confrontati con coetanei, esperti e aziende di tutto il mondo sulle sfide dell’intelligenza artificiale, e lo hanno fatto in inglese, mettendo in campo le competenze costruite al Liceo Linguistico. È il segno di una scuola che crede nell’apertura internazionale e nell’innovazione, e che vuole formare cittadini consapevoli del proprio futuro».