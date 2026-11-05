Ravenna a Londra: dall’Ambasciata italiana al Victoria & Albert Museum, il mosaico conquista la scena internazionale

Dal patrimonio bizantino ai mosaici contemporanei, passando per le celebrazioni dedicate a Teodorico e ai monumenti paleocristiani: Ravenna torna a Londra per raccontare la propria identità culturale e rafforzare il dialogo con il Regno Unito. Due gli appuntamenti che hanno visto protagonista la città nei giorni scorsi, tra l’Ambasciata d’Italia e il Victoria & Albert Museum, uno dei più prestigiosi musei al mondo, dove è esposto anche uno dei mosaici più iconici di Ravenna, quello dell’imperatrice Teodora.

La delegazione del Comune, guidata dal sindaco Alessandro Barattoni e dall’assessore alle Politiche culturali e al Turismo Fabio Sbaraglia, ha partecipato a due iniziative istituzionali e culturali, rispettivamente lunedì 2 e mercoledì 4 novembre, nel solco di un rapporto storico e particolarmente significativo tra Ravenna e la capitale britannica.

Il primo appuntamento si è svolto all’Ambasciata d’Italia a Londra, con la presentazione di “Ravenna città del mosaico”, alla presenza della concittadina onoraria Judith Herrin e della professoressa Maria Cristina Carile. L’incontro ha rappresentato un’occasione per raccontare al pubblico internazionale e alla comunità italiana nel Regno Unito l’identità culturale della città e le prospettive dei prossimi anni. In particolare, sono stati presentati tre appuntamenti: il Trentennale UNESCO dei Monumenti Paleocristiani di Ravenna, il 1500° anniversario della morte di Teodorico e la Biennale del Mosaico Contemporaneo 2027.

Il secondo momento si è svolto al Victoria & Albert Museum, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Costantinople to Istanbul: One City, Two Empires”, visitabile fino al 9 maggio 2027.

L’esposizione ripercorre la storia millenaria di Costantinopoli e Istanbul, città-ponte tra Oriente e Occidente, in un dialogo ideale con Ravenna, anch’essa capitale tra due mondi e custode di un patrimonio bizantino di straordinario valore. All’interno della mostra trova spazio uno dei mosaici più celebri della città, quello dell’imperatrice Teodora.

“Portare Ravenna a Londra, all’Ambasciata d’Italia e in uno dei musei più prestigiosi al mondo, significa alimentare un dialogo che contribuisce ad affermare il ruolo internazionale della nostra città – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni -. Ravenna non è solo custode di un patrimonio straordinario, ma è una città viva, che continua a produrre cultura, a partire dal mosaico antico fino a quello contemporaneo. Il Trentennale UNESCO, l’anno teodoriciano e la Biennale 2027 sono tre occasioni per raccontare questa continuità al mondo”.

La trasferta londinese si inserisce anche in una strategia di promozione turistica che guarda con particolare attenzione al mercato britannico. “Londra si conferma quale vetrina strategica per la promozione culturale e turistica – aggiunge l’assessore Fabio Sbaraglia –, nell’alveo di un rapporto con la Gran Bretagna e con il turismo britannico che ha avuto un forte impulso dopo la visita dei Reali a Ravenna e l’apertura del Museo Byron, e che continua a mostrare interessanti segnali di crescita. La presenza a questi due appuntamenti ci ha permesso di rafforzare le relazioni istituzionali e culturali con il Regno Unito e di presentare Ravenna come destinazione culturale di primo piano, dove storia, arte e contemporaneità dialogano in modo unico”.