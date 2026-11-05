Ravenna, i cieli stellati di Galla Placidia diventano un libro: al Museo Nazionale la presentazione di Manuela Incerti

Come sono stati progettati i cieli stellati che decorano i monumenti paleocristiani? E quali regole geometriche si nascondono dietro le stelle che osserviamo, ad esempio, nella volta del Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna? A queste domande è dedicato il libro Cieli paleocristiani. Dalla misura alla sua rappresentazione della professoressa Manuela Incerti, che sarà presentato giovedì 5 novembre alle ore 18 al Museo Nazionale di Ravenna, in via San Vitale 17.

L’incontro si svolge nell’ambito del ciclo “Incontro ai libri – Approfondimenti tra le pagine”, organizzato dai Musei nazionali di Ravenna in collaborazione con il Soroptimist International Club Ravenna.

Il volume affronta il rapporto tra osservazione del cielo, geometria e rappresentazione artistica, partendo proprio dai cieli stellati che caratterizzano le coperture di alcuni monumenti tardo-antichi. Attraverso rilievi strumentali, realizzati con tecnologie come il laser scanner e la fotogrammetria digitale, l’autrice ricostruisce i procedimenti geometrici utilizzati per disporre le stelle sulle superfici curve.

La ricerca propone così una chiave di lettura particolare dei mosaici paleocristiani: il cielo stellato non sarebbe soltanto un motivo decorativo, ma il risultato di precise regole di proiezione e di un progetto geometrico che lega architettura, arte e conoscenza astronomica.

Ad aprire l’incontro sarà il direttore dei Musei nazionali di Ravenna, l’architetto Andrea Sardo. Seguiranno i saluti della presidente del Soroptimist International Club Ravenna, l’avvocata Marta Carretta. «Siamo lieti di ospitare la presentazione del libro di Manuela Incerti – dichiara Andrea Sardo – un lavoro rigoroso e allo stesso tempo capace di far guardare con occhi nuovi monumenti noti e meno noti. La sua conoscenza diretta dei mausolei ravennati e il metodo con cui unisce misura, geometria e storia rendono questo volume un contributo prezioso alla lettura del patrimonio paleocristiano. Ringrazio il Soroptimist International Club Ravenna per sostenere i Musei nazionali di Ravenna e per aver promosso l’iniziativa».

Chi è Manuela Incerti

Manuela Incerti è professoressa associata di Disegno al Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, dove insegna rilievo, rappresentazione e geometria descrittiva. Laureata in Architettura all’Università Federico II di Napoli e dottore di ricerca in Rilievo e rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente all’Università di Firenze, ha dedicato la propria attività scientifica allo studio dei monumenti attraverso le tecnologie di rilievo avanzato e ai rapporti tra geometria, astronomia e architettura, con particolare attenzione agli edifici sacri medievali e rinascimentali.

Coordina il Centro Studi Astronomia e Patrimonio Culturale ed è membro per l’Italia dell’International Working Group on Astronomy and World Heritage dell’UNESCO. Autrice di oltre cento contributi scientifici, ha curato anche volumi dedicati alla rappresentazione del patrimonio architettonico, tra cui Rappresentare il tempo. Architettura, geometria, astronomia (2022).

Il suo lavoro ha un legame diretto con Ravenna: Incerti ha infatti condotto rilievi e studi sul Mausoleo di Teodorico e sul Mausoleo di Galla Placidia, esperienze che hanno contribuito alla ricerca sui cieli stellati al centro del volume.