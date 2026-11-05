Ravenna, una stanza per le mamme dei neonati ricoverati in Terapia intensiva: quattro posti letto per stare accanto ai propri bambini

“Separarmi dal mio bambino ricoverato in TIN mi ferisce ogni volta, sebbene sappia che è al sicuro e amato da tutto il personale che si prende cura di lui”. E ancora: “Mi sento in colpa ogni volta che devo lasciarla in ospedale per potere riposare e recuperare le mie energie”. Sono pensieri che molte mamme di neonati ricoverati in Terapia intensiva neonatale conoscono bene. La preoccupazione per i propri figli, il desiderio di non allontanarsi da loro e, allo stesso tempo, la necessità di trovare qualche ora per riposare e recuperare le forze. Da questi bisogni nasce la nuova stanza inaugurata oggi, 5 novembre, all’interno della TIN-Neonatologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: uno spazio con quattro posti letto interamente dedicato alle mamme dei bambini ricoverati, per consentire loro di rimanere accanto ai propri piccoli anche durante la notte.

L’iniziativa nasce proprio dall’ascolto delle esperienze e delle difficoltà raccontate dalle mamme al personale del reparto. Un bisogno di vicinanza e di intimità con bambini che, pur non essendo ancora nelle condizioni di poter tornare a casa, hanno bisogno della presenza dei propri genitori durante il percorso di cura.

La nuova stanza offre alle mamme la possibilità di fermarsi in ospedale, riposare e recuperare energie senza doversi allontanare dai figli. La vicinanza dei genitori, e in particolare della mamma, ha infatti un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo dei neonati: favorisce l’allattamento, la produzione del latte materno e la costruzione di un legame di attaccamento sicuro. Per i bambini più piccoli o che presentano problemi di salute, la presenza dei genitori rappresenta inoltre un riferimento fondamentale durante il ricovero.

La Terapia intensiva neonatale di Ravenna si occupa in particolare di neonati con prematurità moderata e tardiva, che costituiscono la maggior parte dei bambini prematuri assistiti nelle neonatologie. Si tratta di circa il 5% dei nati, a fronte di una percentuale inferiore all’1% di neonati con prematurità molto elevata.

Anche questi bambini hanno bisogno di attenzioni specifiche per sostenere il neurosviluppo. Alla nascita, infatti, il loro cervello ha raggiunto soltanto circa due terzi del peso che avrà al termine della gravidanza.

«Aumentare la possibilità della presenza genitoriale accanto al bambino prematuro – ha spiegato Gina Ancora, direttrice della Terapia Intensiva Neonatale di Rimini e coordinatrice clinico-organizzativa della rete di TIN di Ausl Romagna – rappresenta la base indispensabile per prendersi cura del futuro di questi bambini e delle loro famiglie».