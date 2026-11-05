“Se domani non torno”: a CinemaCity Ravenna due proiezioni con un momento di confronto insieme a LINEA ROSA

Sabato 7 Novembre alle 20.30 e domenica 8 novembre alle 17.30, a CinemaCity Ravenna, sarà proiettato Se domani non torno, il film tratto dalla storia di Giulia Cecchettin, nelle sale cinematografiche dal 5 Novembre. Al termine di entrambe le proiezioni è previsto un momento di confronto con le operatrici di LINEA ROSA, il Centro Antiviolenza che si occupa di aiutare e sostenere le donne che subiscono violenza e maltrattamenti.

Sabato sera, in apertura della proiezione, sarà presente per un saluto istituzionale Francesca Impellizzeri, Assessora alle Politiche e Culture di Genere del Comune di Ravenna.

Il film racconta la storia di una famiglia come tante, quella di Gino Cecchettin e dei suoi figli Davide, Elena e Giulia. Una famiglia con una quotidianità fatta di affetti, impegni e progetti per il futuro, che l’11 novembre 2023 viene improvvisamente sconvolta dalla scomparsa di Giulia.

È il racconto di un dolore immenso, ma anche della forza di una famiglia che ha saputo trasformare una tragedia privata in un impegno pubblico, affinché quanto accaduto possa contribuire a un cambiamento e storie come quella di Giulia non debbano più ripetersi.

La presenza delle operatrici di LINEA ROSA sarà un’occasione per approfondire il tema della violenza sulle donne, conoscere più da vicino il lavoro del Centro Antiviolenza e condividere riflessioni su un problema che riguarda tutti.

LINEA ROSA è attiva sul territorio da oltre 35 anni e ogni anno accoglie e sostiene più di 450 donne. Numeri che testimoniano quanto la violenza di genere sia una realtà concreta e presente anche nel nostro territorio, e quanto sia importante poter contare su servizi di ascolto, accoglienza e supporto per le donne che vivono situazioni di violenza. Un impegno quotidiano che richiama l’attenzione di tutta la comunità sulla necessità di riconoscere il fenomeno, contrastarlo e promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione.

Un momento per guardare il film, ma anche per fermarsi a riflettere e confrontarsi insieme.