Troppe nutrie al parco Golfera di Lugo: in arrivo gli interventi di cattura

Troppe nutrie al parco Golfera di Lugo. La presenza numerosa di questi animali nell’area verde ha fatto scattare le segnalazioni dei cittadini e l’intervento degli enti competenti. La Provincia di Ravenna, che ha la responsabilità del controllo della specie, ha già preso in carico la situazione e avviato le procedure operative: i primi interventi di cattura sono previsti a breve.

La segnalazione è arrivata sia dai membri della Consulta di Lugo Ovest sia da diversi cittadini, oltre che dall’attività di controllo dei tecnici del Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’obiettivo degli interventi sarà contenere la presenza delle nutrie e ridurne l’impatto sull’ambiente, riportando sotto controllo una situazione di squilibrio numerico. Gli organi provinciali competenti erano già intervenuti in passato nella stessa area.

La proliferazione delle nutrie rappresenta infatti un problema per gli ecosistemi: secondo quanto ricordato dall’Unione dei Comuni, la specie può minacciare la biodiversità e compromettere lo stato di conservazione della fauna autoctona. La sua diffusione è favorita anche dalla momentanea assenza di predatori naturali sul territorio.

Come segnalare la presenza di nutrie

I cittadini possono contribuire al monitoraggio del fenomeno segnalando la presenza di nutrie attraverso un apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna oppure presso l’Urp del Comune di Lugo. Il modulo, una volta compilato, dovrà essere riconsegnato all’Urp.