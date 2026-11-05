Vaccini, screening e stili di vita: l’Emilia-Romagna supera il 90% degli obiettivi su prevenzione. Ma crescono alcol tra i giovanissimi e sedentarietà

Vaccinazioni, screening oncologici, educazione alimentare, attività fisica e promozione di stili di vita sani. L’Emilia-Romagna chiude il quinquennio 2021-2025 con oltre il 90% degli obiettivi di prevenzione fissati dal Ministero della Salute raggiunti. Un bilancio positivo, che racconta il lavoro svolto dal sistema sanitario regionale insieme a scuole, istituzioni, imprese e associazioni, ma che mette in evidenza anche problemi ancora lontani dall’essere risolti: tra questi l’aumento del consumo eccessivo di alcol tra gli adolescenti, il sovrappeso e l’obesità nella popolazione adulta e la sedentarietà tra gli anziani.

I risultati sono contenuti nel report “PRP 2021-2025 – I risultati”, presentato dalla Regione Emilia-Romagna, che raccoglie dati, traguardi raggiunti e criticità emerse durante l’attuazione del Piano regionale della Prevenzione.

«La prevenzione è uno degli investimenti più importanti che possiamo fare per il futuro della nostra comunità», sottolineano il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessore regionale alle Politiche per la salute Massimo Fabi. L’obiettivo, spiegano, è rafforzare un modello di sanità pubblica che non si limiti a curare le malattie, ma lavori per evitarle, ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita.

Nelle prossime settimane sarà portata in Giunta una nuova legge regionale sulla Prevenzione, con l’intenzione di rendere la tutela della salute una politica trasversale a tutti gli ambiti di intervento della Regione: dall’ambiente all’educazione, dal lavoro all’alimentazione, fino alla qualità delle città.

Vaccinazioni, screening e controlli: i risultati raggiunti

Tra i dati più significativi del quinquennio c’è la copertura vaccinale del 96% nei bambini a 24 mesi. Un risultato che conferma il ruolo delle vaccinazioni nella tutela della salute pubblica e nella prevenzione delle malattie infettive.

Sul fronte degli screening e dei controlli, sono stati effettuati quasi 700mila test per lo screening dell’epatite C. Importante anche il lavoro di monitoraggio delle zanzare, con oltre 1,1 milioni di esemplari catturati e analizzati, per controllare la diffusione degli insetti e limitare i rischi legati alle malattie che possono trasmettere.

Il sistema regionale ha inoltre realizzato 3mila controlli su specifici prodotti chimici e attivato sei gruppi di lavoro dedicati al benessere urbano e ai rischi ambientali e climatici per la salute.

Tra le iniziative di prevenzione alimentare c’è il progetto “Pane meno sale”, pensato per contribuire alla riduzione dell’ipertensione e delle patologie cardiovascolari, al quale aderiscono oggi 360 forni.

Il report segnala inoltre che l’80% delle Aziende sanitarie offre programmi di riduzione del danno rivolti alle persone con problemi di dipendenze.

Scuole, luoghi di lavoro e gruppi di cammino: la prevenzione entra nella vita quotidiana

Uno degli aspetti più interessanti del Piano riguarda la diffusione delle iniziative di promozione della salute nei luoghi frequentati quotidianamente dalle persone.

Le “Scuole che promuovono salute” sono passate dalle 115 dell’anno di avvio del Piano alle 248 dell’anno scolastico 2024/2025. Un aumento che testimonia la crescente attenzione al ruolo educativo della scuola anche nella promozione del benessere, dell’alimentazione corretta e di comportamenti salutari.

Crescono anche i Gruppi di cammino, passati da 232 nel 2021 a 275 nel 2025, e i luoghi di lavoro che aderiscono a programmi di promozione della salute: da poco meno di 200 a 297.

Un altro indicatore positivo riguarda l’allattamento materno: la percentuale di allattamento a cinque mesi è salita dal 47,6% del 2021 al 52,9% del 2025.

Sono esperienze che mostrano come la prevenzione non si esaurisca negli ambulatori e negli ospedali, ma possa essere costruita anche attraverso le relazioni, le opportunità e le condizioni di vita delle persone.

Binge drinking tra i quindicenni, sovrappeso e sedentarietà: le criticità

Accanto ai risultati positivi, il monitoraggio regionale evidenzia alcune tendenze che richiedono particolare attenzione.

La più preoccupante riguarda il binge drinking tra i ragazzi di 15 anni, il consumo eccessivo di bevande alcoliche concentrato in un breve intervallo di tempo. Il fenomeno è aumentato di quasi cinque punti percentuali nel periodo considerato.

Non mostrano miglioramenti significativi neppure i dati relativi al peso corporeo: sovrappeso e obesità interessano circa il 42% della popolazione adulta e restano sostanzialmente stabili. Tra gli anziani, invece, la sedentarietà continua a riguardare il 30% della popolazione.

Sono fenomeni che non possono essere affrontati soltanto attraverso interventi sanitari, ma richiedono azioni di informazione, educazione e prevenzione che coinvolgano famiglie, scuole, comunità e contesti di vita.

Proprio su questi aspetti si concentrerà anche il prossimo Piano regionale della Prevenzione, relativo al quinquennio 2027-2031.

In arrivo una nuova legge regionale sulla prevenzione

Il bilancio del quinquennio si inserisce in un percorso avviato con la legge regionale 19 del 2018 sulla prevenzione e promozione della salute, indicata dalla Regione come la prima in Italia nel suo genere.

La nuova legge, che sarà presentata nelle prossime settimane in Giunta, punta a rafforzare ulteriormente questo modello, facendo della prevenzione una responsabilità condivisa tra i diversi settori dell’amministrazione regionale.

«I risultati raggiunti dimostrano che l’Emilia-Romagna ha costruito negli anni un sistema solido, capace di intervenire non soltanto attraverso le vaccinazioni e gli screening, ma anche promuovendo la salute nei luoghi in cui le persone vivono, studiano e lavorano», affermano de Pascale e Fabi.

Un lavoro di rete che coinvolge le Aziende sanitarie, le Case della Comunità e il Servizio sanitario regionale, ma anche il mondo della scuola, del lavoro, del sociale, dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’agricoltura e dell’associazionismo.