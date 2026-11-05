Via Caduti per la Libertà chiusa per una rottura della rete idrica: le deviazioni
5 novembre 2026 | 18:05
Foto d'archivio
Una rottura improvvisa della condotta idrica ha provocato la chiusura di un tratto di via Caduti per la Libertà, all’altezza della scuola media Gervasi. Hera è intervenuta sul posto per effettuare la riparazione e ripristinare la fornitura d’acqua nel più breve tempo possibile.
Il Comune fa sapere che la strada è stata chiusa al traffico in uscita dal centro, con deviazione dei veicoli su via Monte Cimone. Per chi entra in centro, invece, il percorso alternativo è via Villafranca.
Le deviazioni sono indicate dalla segnaletica stradale predisposta sul posto.