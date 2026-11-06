A Belricetto di Lugo rimozione e messa in sicurezza di ordigno bellico da 500 libbre del 2° conflitto mondiale

La Prefettura di Ravenna comunica che domenica 8 novembre si svolgeranno, a partire dalle ore 7.00 del mattino e fino a quando l’opera non sarà terminata, le operazioni di rimozione e messa in sicurezza di un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto in un terreno agricolo a Belricetto, frazione di Lugo.

Si tratta di una bomba d’aereo da 500 libbre, che sarà disinnescata dagli artificieri dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago.

Le operazioni si svolgeranno in due fasi:

despolettamento dell’ordigno sul posto mediante rimozione dei sistemi di innesco;

trasporto e brillamento della bomba in area sicura.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura con i vertici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, i militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori, i rappresentanti del Comune di Lugo e delle componenti locali e regionali della Protezione Civile, nonché i referenti dell’AUSL Romagna e dei gestori dei servizi pubblici essenziali.

Per la popolazione civile è stata pianificata un’area di evacuazione mediante l’installazione di appositi varchi che saranno presidiati dalle Forze dell’Ordine.

Nell’area interdetta, che si estenderà per un raggio di 468 metri dal punto del ritrovamento, sono previste l’evacuazione di 82 residenti e la totale interdizione al traffico veicolare e al transito dei pedoni; nella medesima area ogni attività dovrà essere sospesa per tutta la durata delle operazioni.

Le persone evacuate saranno ospitate, ove non diversamente organizzate, presso il centro civico in via Stradone San Bernardino 47, a San Bernardino, fino al termine delle operazioni di despolettamento.

Ad evacuazione completata, inizieranno le operazioni di disinnesco, concluse le quali cesseranno i divieti di interdizione al traffico e inizierà la normalizzazione del flusso veicolare e pedonale.