A Modigliana la mostra di Idilio Galeotti “Ritrovamenti dal Modigliani al Lega”: arte, storia e ironia nell’anno del bicentenario

Un dialogo tra arte, memoria e territorio, con un pizzico di provocazione e ironia. Si intitola “Ritrovamenti dal Modigliani al Lega” la nuova mostra di Idilio Galeotti, in programma all’ex chiesa di San Rocco a Modigliana dal 14 novembre al 13 dicembre. L’inaugurazione è fissata per sabato 14 novembre alle ore 16.

L’esposizione nasce anche in occasione del bicentenario della nascita di Silvestro Lega, il pittore macchiaiolo nato a Modigliana nel 1826, al quale Galeotti dedica una parte importante del progetto artistico.

«Sarà una mostra che affronterà l’importanza del genius loci tra artista e territorio», spiega Galeotti, che considera questa esposizione particolarmente significativa sia per il valore emozionale legato alla ricorrenza, sia per il proprio percorso creativo. Un progetto nel quale, racconta l’artista, sono presenti anche aspetti finora inesplorati, sui quali sarà interessante osservare la reazione dei visitatori.

La presentazione della mostra sarà affidata alla professoressa Alessandra Righini, che, nelle parole di Galeotti, rappresenterà un importante momento di approfondimento e arricchimento dell’esposizione.

Tra le opere più significative figura un grande pannello di 138 centimetri di base per 185 di altezza, che raffigura un giovane Silvestro Lega. Realizzato in terracotta colorata a freddo con colori policromi, è composto da 200 mattoncini in bassorilievo, ciascuno dei quali riproduce l’immagine dell’artista.

La particolarità dell’opera è anche nella sua destinazione: il pannello verrà progressivamente scomposto attraverso l’acquisizione dei singoli mattoncini, con l’obiettivo di rendere la celebrazione del bicentenario un’esperienza popolare e partecipata.

Il percorso comprende inoltre altre opere e installazioni, tra cui due totem alti 180 centimetri, realizzati con immagini di volti di Silvestro Lega secondo un linguaggio stilistico Pop. Anche in questo caso le immagini potranno essere intercambiate e ricomposte, dando vita a diverse combinazioni.

A dare il titolo alla mostra è l’installazione “Ritrovamenti”, composta da sculture in terracotta che reinterpretano tre teste di Amedeo Modigliani. Le opere saranno collocate in una disposizione che richiama, in chiave goliardica, i celebri ritrovamenti delle presunte teste di Modigliani avvenuti nel 1984, accostandole a opere scultoree di Silvestro Lega, immaginate come possibili ritrovamenti nel territorio di Modigliana.

A completare il progetto sarà anche un video sui “ritrovamenti”, realizzato da NG Video di Nicolas Galeotti e Alessandra Rontini, professionisti specializzati in riprese sceniche per il cinema e in progetti artistici, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

«Ci saranno inoltre altre sorprese», anticipa Galeotti, che immagina la mostra come un’esperienza capace di intrecciare riferimenti provocatori e ironici con elementi poetici, per interrogare la contemporaneità attraverso l’arte e la storia del territorio.