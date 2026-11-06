A Villa Malerbi un doppio recital pianistico del Rossini Open con i giovani Tancredi Burza e Giovanni Bergamasco

Domenica 8 novembre alle ore 11 presso il teatrino di Villa Malerbi il Rossini Open ospita un doppio recital pianistico dedicato a due giovani talenti della scuola pianistica emiliano-romagnola: Tancredi Burza, classe 2014, e Giovanni Bergamasco, classe 2008, entrambi allievi dell’Accademia Pianistica di Imola.

Burza propone un programma che spazia dalla Suite inglese in la minore di Johann Sebastian Bach all’Improvviso op. 29 di Fryderyk Chopin, da una selezione degli Studi virtuosistici op. 72 e op. 91 di Moritz Moszkowski alla Rapsodia op. 11 n. 3 di Ernő Dohnányi; Bergamasco affianca la Toccata in mi minore di Bach e la Sonata in do maggiore di Franz Joseph Haydn al Rondò op. 16 di Chopin e a Une barque sur l’océan, dai Miroirs di Maurice Ravel.

Tancredi Burza, nato nel 2014, studia pianoforte con Mauro Minguzzi e Andrè Gallo all’Accademia Pianistica di Imola, chitarra con Giovanni Puddu e violino con Lorenza Garavini; nonostante la giovane età vanta già numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Tour Music Fest, il Premio Alberghini e il concorso Città di Piove di Sacco.

Giovanni Bergamasco, nato nel 2008, prosegue oggi gli studi all’Accademia Pianistica di Imola nella classe di Mauro Minguzzi dopo la formazione al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara; vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Concorso “Andrea Baldi” di Bologna e il Concorso Internazionale di Musica di Pesaro, si è esibito come solista con l’Orchestra “Città di Ferrara” e con l’Orchestra Sinfonica del Veneto.

Per questo appuntamento i posti sono limitati, pertanto la prenotazione è fortemente consigliata presso la biglietteria del Teatro Rossini, tel. 0545.299542,