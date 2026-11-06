ADV – Dall’IT alla realtà: quando gli hacker colpiscono i supermercati

I cyberattacchi non rubano più soltanto dati: hanno varcato la soglia dei computer per colpire il mondo reale. L’ultima conferma arriva dall’Europa e dall’Italia, dove una serie di attacchi informatici ha preso di mira i sistemi di refrigerazione della grande distribuzione, mettendo fuori uso i banchi frigo e compromettendo tonnellate di alimenti.

Questo scenario evidenzia il pericoloso salto di qualità della minaccia: la convergenza tra IT (Information Technology) e OT (Operational Technology). Sfruttando le vulnerabilità delle centraline di controllo connesse in rete, gli hacker possono sabotare a distanza infrastrutture fisiche e bloccare l’operatività aziedale. In questo nuovo scenario la Business Continuity non è più una semplice procedura informatica di backup, ma una strategia vitale di resilienza e sopravvivenza aziendale. Garantire la continuità della catena produttiva, della logistica e delle vendite anche in presenza di attacchi fisici o digitali diventa un imperativo categorico.

Di fronte a questa escalation e al rischio di destabilizzazione, il governo italiano ha convocato una riunione d’urgenza per definire nuove misure di prevenzione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la filiera agroalimentare.

Un segnale inequivocabile: la sicurezza nazionale passa ormai per la protezione di ogni singolo nodo connesso alla rete.