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Alla scoperta della Cripta Rasponi e dei Giardini pensili: visite guidate il 7 e il 28 novembre
La Cripta Rasponi e i Giardini pensili di Ravenna saranno nuovamente aperti al pubblico sabato 7 e sabato 28 novembre, con la possibilità di partecipare a visite guidate senza prenotazione. Dopo la partecipazione registrata durante la Notte d’Oro, il complesso monumentale situato a pochi passi dalla Tomba di Dante torna accessibile per due pomeriggi, dalle 15 alle 18, offrendo l’occasione di conoscere uno dei luoghi meno frequentati del patrimonio storico e artistico cittadino.
Il percorso permette di esplorare ambienti molto diversi tra loro, nei quali si intrecciano testimonianze architettoniche e artistiche di epoche differenti. Tra gli elementi di maggiore interesse figura la cripta, considerata il nucleo più antico dell’edificio, che conserva un pavimento musivo risalente al VI secolo d.C., proveniente dalla scomparsa Basilica di San Severo a Classe. Il mosaico presenta decorazioni ornamentali e figure di animali, testimonianza del patrimonio artistico ravennate di età tardoantica.
La visita prosegue nei Giardini pensili, dai quali è possibile osservare il centro storico da una prospettiva particolare. Il belvedere si affaccia su piazza San Francesco, mentre la torretta neogotica contribuisce a caratterizzare l’architettura del complesso. Un insieme di spazi che consente di scoprire scorci poco conosciuti della città e di approfondire le vicende storiche legate all’edificio.
In entrambe le giornate saranno organizzate visite guidate ad aggregazione libera, della durata di circa 30 minuti, durante le quali verranno illustrate le caratteristiche architettoniche del complesso, la storia degli ambienti e le testimonianze artistiche conservate al suo interno.
Le aperture straordinarie sono previste sabato 7 e sabato 28 novembre, dalle 15 alle 18. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro e non è necessaria la prenotazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0544 36136 oppure scrivere all’indirizzo prenotazioni@ravennantica.org.