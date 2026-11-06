Alla scoperta della Cripta Rasponi e dei Giardini pensili: visite guidate il 7 e il 28 novembre

La Cripta Rasponi e i Giardini pensili di Ravenna saranno nuovamente aperti al pubblico sabato 7 e sabato 28 novembre, con la possibilità di partecipare a visite guidate senza prenotazione. Dopo la partecipazione registrata durante la Notte d’Oro, il complesso monumentale situato a pochi passi dalla Tomba di Dante torna accessibile per due pomeriggi, dalle 15 alle 18, offrendo l’occasione di conoscere uno dei luoghi meno frequentati del patrimonio storico e artistico cittadino.