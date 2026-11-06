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Allerta rischio frane: circolazione dei treni sospesa tra Borgo San Lorenzo e Faenza

6 novembre 2026 | 16:37
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di P.G.C.

P.G.C.

Allerta rischio frane: circolazione dei treni sospesa tra Borgo San Lorenzo e Faenza

Ferrovie dello Stato comunica che in seguito a segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi (SANF), la circolazione dei treni è sospesa tra Borgo San Lorenzo e Faenza.

È prevista nel pomeriggio di oggi 6 novembre una rimodulazione dell’offerta commerciale con corse con bus e possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

Nella tabella il programma delle corse con bus valido per venerdì 6 novembre.

Aggiornamenti su ulteriori modifiche e riattivazione del servizio su trenitalia.com

Tabella