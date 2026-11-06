Alluvioni in Romagna, il conto è ancora aperto: il 9 novembre la diretta di Romagna24 da Lugo

foto d'archivio

Ci sono ferite che il tempo non rimargina. Case da ricostruire, famiglie che attendono risposte, territori che continuano a convivere con la paura di una nuova alluvione. A oltre tre anni dai primi eventi catastrofici del maggio 2023, la Romagna porta ancora i segni di una devastazione che ha cambiato la vita di migliaia di persone. E mentre l’attenzione mediatica si è progressivamente spenta, per molti cittadini l’emergenza non è mai davvero finita. È da questa realtà che nasce “Alluvioni in Romagna, tre anni dopo: il conto è ancora aperto”, la diretta speciale di Romagna24, in programma lunedì 9 novembre alle ore 20.30, dall’Hotel Ala d’Oro di Lugo, nel Ravennate. A condurre sarà Deborah Dirani, direttrice responsabile di Romagna24 ed Emilia24, per una serata di confronto, approfondimento e testimonianze dedicata a uno dei territori più duramente colpiti dalle ripetute alluvioni.

Protagonisti saranno i cittadini e i comitati degli alluvionati, insieme a esperti e rappresentanti delle istituzioni, per fare il punto sulla ricostruzione, sulla sicurezza idrogeologica, sui risarcimenti e sulle risposte ancora attese da chi ha perso case, attività e certezze. Interverranno Sara Melandri, presidente del Comitato Alluvionati di Lugo; Luca Baldi, vicepresidente del Comitato Alluvionati di Traversara; l’avvocata Roberta Alessandrini; il geologo Riccardo Galassi e Alberto Ferrero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Un approfondimento particolare sarà dedicato a Traversara, la frazione di Bagnacavallo devastata dall’esondazione del Lamone nel settembre 2024, tornata al centro delle cronache dopo il recente rinvio a giudizio di dieci persone, tra tecnici, funzionari e dirigenti, nell’ambito dell’inchiesta sulle responsabilità legate al disastro. Una vicenda giudiziaria che apre una nuova fase nella ricerca della verità e che sarà affrontata nel rispetto della presunzione di innocenza. La diretta sarà anche un’occasione per dare spazio alle domande del pubblico e alle testimonianze di chi, a distanza di anni, continua a fare i conti con le conseguenze delle alluvioni.

Raccontare ciò che accade nei territori, anche quando i riflettori nazionali si spengono, è la missione che Romagna24 intende perseguire. Una scelta editoriale che mette al centro le persone, i problemi concreti e le comunità locali, soprattutto quelle più fragili, troppo spesso dimenticate una volta superata la fase dell’emergenza.

“Vogliamo tornare dove le ferite sono ancora aperte, ascoltare chi le vive ogni giorno e porre le domande che i cittadini continuano a farsi –spiega Deborah Dirani, direttrice di Romagna24 ed Emilia24 –. Il nostro compito è raccontare la realtà del territorio, senza fermarci alla superficie e senza lasciare che il silenzio faccia dimenticare ciò che è accaduto. Perché questa storia non è ancora finita e noi vogliamo raccontarla fino in fondo”.