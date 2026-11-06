Bagnacavallo. Giardini Segreti, l’8 novembre appuntamenti al Pantaleone e all’Ecomuseo

Domenica 8 novembre Bagnacavallo parteciperà alla manifestazione “Giardini Segreti – Meraviglie d’Autunno” con appuntamenti al Podere Pantaleone e all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova. Le iniziative offriranno l’occasione di scoprire due ambienti caratteristici del territorio attraverso visite nella natura e attività dedicate al gioco e alla sostenibilità.

Al Podere Pantaleone, in vicolo Pantaleone 1, l’oasi sarà aperta dalle 10 al tramonto per una giornata alla scoperta del bosco autunnale, tra alberi secolari, foglie colorate che creano tappeti naturali e arbusti di diverse specie con bacche commestibili. Il pubblico potrà visitare liberamente l’area oppure partecipare alle visite guidate in programma alle 11 e alle 14.30, per conoscere più da vicino la vegetazione e le caratteristiche di un ambiente naturale che conserva numerose testimonianze dell’antica campagna romagnola.

All’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova, in via Ungaretti 1, è invece in programma la “Festa dei giochi sostenibili”, un pomeriggio dedicato alla riscoperta del gioco attraverso attività semplici, materiali di recupero e creatività. Dalle 15.30 alle 17.30 l’Etnoparco Villanova delle Capanne ospiterà una serie di giochi all’aperto, dalla corsa con i sacchi al tiro ai barattoli, fino alla gimcana con le carriole. Sarà inoltre proposto il laboratorio di costruzione con materiali di riciclo “La scatola dei giochi”, che inviterà i partecipanti a realizzare nuovi oggetti ludici dando una seconda vita a materiali di uso comune. L’iniziativa, accompagnata dal motto “Invito a giocare con niente, imparare molto”, intende valorizzare il gioco come occasione di incontro, apprendimento e attenzione all’ambiente. L’Ecomuseo sarà inoltre visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

“Giardini Segreti” è una manifestazione promossa dall’associazione Giardino e Dintorni, nata nel 2011 per diffondere la cultura del verde e la conoscenza dell’ambiente naturale. Dal 2019 la rassegna propone, in diversi periodi dell’anno, l’apertura al pubblico di giardini privati e pubblici e iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio verde del territorio romagnolo. L’appuntamento autunnale di domenica 8 novembre coinvolgerà diverse località della Romagna, con aperture dalle 10 al tramonto.

Tutte le iniziative sono gratuite.