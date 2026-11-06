Bassa Romagna: il progetto «Come un prisma» promuove la lettura in sei comuni dell’Unione

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna metterà in campo nei prossimi mesi numerose azioni di promozione della lettura attraverso il progetto «Come un prisma. Le mille sfaccettature delle storie», che è stato quasi interamente finanziato dal Cepell (Centro per il libro e la lettura), con circa 45mila euro, ai quali si aggiunge il contributo economico aggiuntivo di 4.500 euro del Comune di Lugo.

In continuità con «NutriMenti», che nel 2023 si aggiudicò il finanziamento del bando nazionale «Città che legge», anche «Come un prisma. Le mille sfaccettature delle storie» ha l’obiettivo di consolidare, rilanciare e diffondere capillarmente la pratica della lettura sul territorio, valorizzandone l’importanza come strumento di coesione sociale.

Il progetto, della durata di un anno, prevede interventi specifici nei Comuni di Lugo (capofila), Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano e Massa Lombarda, con la collaborazione di numerosi soggetti partner, quali Anffas Lugo, l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, Comunicando, Fare leggere tutti, Intervallo Ets e gli istituti comprensivi Lugo 1 «Francesco Baracca», Lugo 2 e «Luigi Battaglia» di Fusignano.

«Come un prisma. Le mille sfaccettature delle storie» svilupperà eventi e interventi in una cornice di otto azioni rivolte a fasce d’età ed esigenze diversificate. Per la fascia 0-6 anni sono previste le letture dei progetti Nati per leggere e Mammalingua, la promozione della lettura precoce in famiglia e il dono dei kit di «Nati per leggere» ai nuovi nati. Alla fascia 6-10 sarà rivolto un corso di lettura ad alta voce per formare gli insegnanti, le letture del progetto «Mammalingua a scuola», gli incontri per genitori «Oltre Nati per leggere» e una serie di letture in biblioteca. Per la fascia 11-13 verranno realizzati percorsi scolastici di promozione della lettura e del fumetto, mentre alla fascia 14-19 saranno dedicati laboratori di scrittura narrativa interattiva, sempre in classe.

Il progetto prevede inoltre interventi specifici per migliorare l’accessibilità alla lettura, come l’utilizzo della Caa (comunicazione aumentativa e alternativa) per le comunicazioni dei servizi bibliotecari e l’attivazione di uno smart locker per la consegna dei libri 24 ore su 24 nel Comune di Lugo, le letture nelle case di riposo e il dono di libri ad alta leggibilità (con font corpo 16) alle persone ipovedenti.

Un’ulteriore azione prevede lo svolgimento di un corso di formazione per il personale sanitario dedicato ai benefici clinici della lettura, come fattore protettivo per un invecchiamento cognitivo sano, e anche di biblioterapia e prescrizione culturale, con l’obiettivo di ampliare la rete di collaborazione a sostegno della lettura nel territorio.