Bassa Romagna: online il bando integrativo per l’assegnazione degli alloggi Erp

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, attraverso l’Acer di Ravenna, nella sua qualità di ente incaricato alla gestione amministrativa delle funzioni, ha provveduto alla predisposizione dei bandi di concorso integrativo 2026 per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, nei nove Comuni della bassa Romagna.

Le domande potranno essere inoltrate da lunedì 9 novembre fino al 9 dicembre 2026 e potranno essere presentate compilando l’apposito modulo online disponibile sul sito www.acerravenna.it .

Il testo del bando è disponibile sul sito dell’Unione della Bassa Romagna www.labassaromagna.it

Al bando integrativo possono partecipare nuovi soggetti interessati all’assegnazione di un alloggio e coloro che, già presenti nella graduatoria definitiva del bando generale 2025, abbiano interesse a far valere condizioni diverse e aggiuntive.