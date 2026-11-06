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Cervia, Roberto Mercadini arriva al Saretina 152 con “La sfilza dei miei libri”

6 novembre 2026 | 17:37
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di Redazione

Redazione

Cervia, Roberto Mercadini arriva al Saretina 152 con “La sfilza dei miei libri”

Dopo il grande successo dell’incontro di apertura con Carlo Lucarelli, prosegue la stagione 2026-2027 di “Aperitivo con l’Autore” al Saretina 152 sul Lungomare Grazia Deledda 152, a Cervia (ingresso libero con prenotazione al numero +39 328 329 2000). Anche il secondo incontro, organizzato in collaborazione con Rapsodia, vedrà protagonista Roberto Mercadini con “La sfilza dei miei libri”, martedì 10 novembre alle ore 18:00.

L’incontro sarà un viaggio tra parole, storie, ironia e letteratura. Un dialogo dal vivo per conoscere da vicino la voce, il percorso e l’universo narrativo di uno degli autori e narratori più originali della scena contemporanea.

Con il secondo appuntamento, il Saretina 152 conferma la volontà di offrire occasioni di incontro e condivisione anche nei mesi più freddi. La cultura continua così a essere protagonista anche in inverno, in un luogo aperto alla città, alle idee e al piacere del racconto.

La spiaggia non è soltanto un luogo da vivere d’estate: anche in inverno può diventare uno spazio di relazione, ascolto e scoperta. Portare la cultura in riva al mare significa valorizzare il litorale oltre la stagione balneare, offrendo a chi lo abita occasioni per ritrovarsi e condividere esperienze. Tra libri e racconti, il paesaggio invernale diventa così parte di un incontro che tiene vivo il legame tra la spiaggia e la comunità.

“La sfilza dei miei libri” sarà un’occasione per ascoltare Roberto Mercadini raccontare il proprio rapporto con la scrittura e con le storie, intrecciando riflessione, curiosità e ironia. Un appuntamento pensato per lettrici, lettori e per chiunque ami lasciarsi sorprendere dalla forza delle parole.

Roberto Mercadini è narratore, autore, attore e scrittore. Nei suoi spettacoli e nei suoi libri attraversa letteratura, storia, scienza e filosofia con uno stile personale, capace di unire profondità, ritmo e ironia. La sua attività porta il racconto fuori dalla pagina e lo trasforma in un’esperienza viva, coinvolgente e accessibile a pubblici diversi.