D14 Diramazione per Ravenna, chiusura notturna tra l’A14 e Cotignola

Autostrade per l’Italia comunica una nuova chiusura notturna sulla D14 Diramazione per Ravenna, dove tra sabato 7 e domenica 8 novembre saranno effettuati lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l’allacciamento con l’autostrada A14 Bologna-Taranto e lo svincolo di Cotignola, in direzione Ravenna, che resterà interdetto al traffico dalle 22 di sabato alle 6 di domenica.

Durante le otto ore di chiusura, gli automobilisti che percorrono l’A14, sia provenendo da Bologna sia arrivando da Ancona, non potranno immettersi sulla Diramazione per Ravenna. Non sarà inoltre possibile raggiungere in uscita gli svincoli di Lugo e Cotignola per chi proviene dall’autostrada.