Educazione finanziaria, gli alunni dell’Istituto Tavelli di Ravenna imparano a gestire denaro e risparmi

Imparare a distinguere una carta di credito da una carta di debito, capire come si gestiscono le spese e perché è importante risparmiare. Sono alcuni dei temi affrontati dagli alunni e dalle alunne dell’Istituto Tavelli di Ravenna, dove l’educazione finanziaria è entrata nel percorso scolastico, con lezioni pensate per accompagnare bambini e ragazzi nella comprensione di concetti economici importanti per la vita quotidiana.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’istituto ravennate, diretto da Giulia Casadio, la Cassa di Ravenna e la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi). Un percorso che affronta, anno dopo anno, non soltanto la gestione del denaro e il risparmio, ma anche l’economia sostenibile, la parità di genere in ambito economico e gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Le prime lezioni del nuovo anno scolastico hanno coinvolto le classi III A e III B, accompagnate dalle docenti Paola Melini e Vania Rivalta, e le classi V A e V B, con le insegnanti Elisa Carloni e Cristina Trenta. I bambini di terza hanno affrontato il tema delle spese e del risparmio, mentre quelli di quinta si sono concentrati sugli strumenti di pagamento.

A condurre gli incontri è stata Laura Ranca della Feduf. Le lezioni hanno suscitato interesse e numerose domande da parte degli alunni. Tra gli argomenti che hanno stimolato la partecipazione anche la distinzione tra carta di credito e carta di debito.

L’esperienza conferma, secondo i promotori, la validità di un’intuizione che risale a vent’anni fa, quando il presidente della Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, volle portare l’educazione finanziaria nelle scuole. Una scelta che oggi trova ulteriore riconoscimento anche nell’inserimento dell’educazione finanziaria tra gli ambiti di insegnamento obbligatori, dopo la conversione in legge del Decreto Capitali.