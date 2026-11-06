Faenza, Villa Emaldi apre le porte per “Coltiviamo la Cultura”: una giornata tra agricoltura e storia

La giornata, dedicata alla valorizzazione del legame tra patrimonio storico e mondo agricolo, proporrà un mercato di prodotti locali, visite guidate, incontri e attività per adulti e bambini.

Tra gli appuntamenti anche un approfondimento sulle nuove tecnologie applicate all’agricoltura, con il divulgatore scientifico Massimiliano Beretta, che affronterà il tema del miglioramento genetico delle colture.

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo delle dimore storiche come luoghi di cultura, produzione e sviluppo economico, promuovendo al tempo stesso le eccellenze agricole del territorio.