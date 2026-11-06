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Faenza, Villa Emaldi apre le porte per “Coltiviamo la Cultura”: una giornata tra agricoltura e storia

6 novembre 2026 | 10:51
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di R. F.

R. F.

Faenza, Villa Emaldi apre le porte per &#8220;Coltiviamo la Cultura&#8221;: una giornata tra agricoltura e storia

Domenica 8 novembre Villa Emaldi, ai piedi della collina di Castel Raniero a Faenza, aprirà le porte al pubblico in occasione della quinta edizione di “Coltiviamo la Cultura – Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”, iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane in collaborazione con Confagricoltura.

La giornata, dedicata alla valorizzazione del legame tra patrimonio storico e mondo agricolo, proporrà un mercato di prodotti locali, visite guidate, incontri e attività per adulti e bambini.
Tra gli appuntamenti anche un approfondimento sulle nuove tecnologie applicate all’agricoltura, con il divulgatore scientifico Massimiliano Beretta, che affronterà il tema del miglioramento genetico delle colture.
L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo delle dimore storiche come luoghi di cultura, produzione e sviluppo economico, promuovendo al tempo stesso le eccellenze agricole del territorio.